Rackspace Technology, Inc.

October 02, 2020 07:55 ET

SAN ANTONIO, Oct. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology™ (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen im Bereich End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, ist zusammen mit Armor ® Co-Sponsor der virtuellen Veranstaltung The New Cybersecurity Landscape (Die neue Cybersicherheitslandschaft), die am 7. Oktober um 10:00 Uhr CT im Rahmen der „Solve Strategy“-Reihe des Unternehmens stattfindet. Von Zoombombing über Kontoübernahmen bis hin zu Access Mining und Phishing wird die Veranstaltung Aufschluss über neu auftretende Sicherheitsbedrohungen geben und den Zuschauern praktische Ideen für den Aufbau einer sichereren Zukunft geben.

Keren Elazari, TED-Sprecherin, Sicherheitsanalytikerin und „freundliche“ Hackerin, wird einen Keynote-Vortrag darüber halten, wie sich die Sicherheitsherausforderungen im Zeitalter von COVID-19 verändert haben. Anschließend wird sie mit Cybersicherheitsexperten von Plus500™, Armor und Rackspace Technology eine Podiumsdiskussion darüber führen, was sich in der Cybersicherheitslandschaft geändert hat und was Unternehmen tun müssen, um sich anzupassen.

„Diese Pandemie hat die Aktivitäten schlechter Akteure im Bereich der Cybersicherheit wiederaufleben lassen“, so Elazari. „Wir müssen uns ansehen, wie sich Kriminelle entwickeln und an die neue Normalität anpassen. Fernarbeit hat Kriminellen neue Möglichkeiten eröffnet, Unternehmen zu stören und unsere digitalen Assets gegen uns einzusetzen. Wir müssen die Menschen schützen, die jetzt an der digitalen Front stehen.“

Zusätzlich zur COVID-19-Pandemie wird die virtuelle Veranstaltung zu einem Zeitpunkt durchgeführt, an dem die Menge der globalen Daten exponentiell zunimmt. Laut der Information Overload Research Group (IORG) wurden allein in den letzten zwei Jahren 90 % der weltweiten Daten erstellt. Diese enorme Datenmenge ist zwar für den Betrieb von Unternehmen erforderlich, hat jedoch auch neue Sicherheitsbedrohungen aufgedeckt, gegen die man sich schützen muss. Gartner prognostiziert, dass die weltweiten Ausgaben für Cybersicherheit im Jahr 2022 133,7 Milliarden US-Dollar erreichen werden.

„Die COVID-19-Krise hat unsere Geschäftsabläufe verändert und Cyberkriminelle haben sich schnell an die neue Realität angepasst“, so Michael Schofield, Vice President, Network & Cyber Security Operations und Webinar-Moderator bei Rackspace Technology. „Unser Zuhause ist das neue Büro geworden und Unternehmen, die jahrelang Pläne für die digitale Transformation hatten, beeilen sich nun, diese umzusetzen.“

Das Webinar The New Cybersecurity Landscape umfasst eine 10-minütige Keynote und eine 20-minütige Podiumsdiskussion mit Branchenexperten:

Keynote-Vortrag:

Gastrednerin: Keren Elazari, Sicherheitsanalystin, „freundliche“ Hackerin, Autorin, Rednerin

Moderator:

Michael Schofield, Vice President, Network & Cyber Security Operations, Rackspace Technology

Teilnehmer an der Diskussionsrunde:

Idan Mashaal, Director of Cyber Security, Plus500™

Chris Stouff, Chief Security Officer, Armor

Karen O'Reilly-Smith, Chief Security Officer, Rackspace Technology

Um sich für das Webinar The New Cybersecurity Landscape zu registrieren, besuchen Sie bitte: https://www.rackspace.com/solve/solve-strategy-series

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

