TORONTO, 02 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- FTI Foodtech International Inc. (TSXV : FTI) (« FTI » ou la « Société ») a obtenu une lettre d’autorisation de Rapid Virus Detect Ltd., un importateur et distributeur de dispositifs médicaux en Colombie-Britannique, pour la vente, le marketing ainsi que le service après-vente de leur kit de test sérologique, à résultat rapide, d’anticorps COVID-19, et ce, dans le monde entier.



Ce kit de test d’anticorps IgM/IgG COVID-19 (SARS-Co-V-2) est fabriqué par Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd basée à Wuhan, en Chine. Le kit qui fournit une détection qualitative des anticorps anti-SARS-CoV-2 IgM et IgG dans le sérum, le plasma et dans le sang total des humains, est un test réactif à l’extraction d’acide nucléique utilisé par les professionnels de la santé. Le kit de test détectera, dans les 15 minutes, l’immunoglobuline IgM (l’anticorps à action rapide) et l’immunoglobuline IgG (l’anticorps de longue durée) et sera reconnu comme test de dépistage du COVID-19. Le processus d’examen de Santé Canada en vue de son approbation est présentement en cours. Le kit de test est certifié CE IVD, ISO et est approuvé par la China National Drug Administration.

FTI commercialise une vaste gamme de produits, y compris des masques faciaux jetables, des masques en tissu, des écrans faciaux, des lunettes, du désinfectant pour les mains ainsi que des thermomètres afin de répondre à la forte demande en matière d’équipement de protection individuelle (ÉPI) et d’équipement de sécurité, visant à minimiser la propagation du COVID-19. La certification de chacun des produits est indiquée sur ceux-ci. Visitez la boutique en ligne au : fti.ppebrand.com.

