Bombardier a fourni 1 255 stages rémunérés pour l'année universitaire 2019-2020, dépassant son objectif fixé à 1 000 stages

Des étudiants provenant de 31 institutions d’enseignement et visant des carrières en ingénierie, sciences, finances, droit, communications et autres fonctions administratives

Le nouvel objectif pour l’année universitaire 2020-2021 sera annoncé plus tard ce mois-ci



MONTRÉAL, 02 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un an après avoir lancé son programme de stages revu et étendu, Bombardier a indiqué qu'elle avait dépassé son objectif antérieurement annoncé en offrant, pour l'année scolaire 2019-2020, plus de 1 200 stages rémunérés au Canada à des étudiants provenant de 31 collèges et universités du Canada.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir dépassé notre objectif de nombre de stages pour l’année universitaire passée malgré un contexte très difficile, a dit Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier Inc. L'atteinte de cet objectif reflète l'engagement continu de Bombardier à jouer un rôle de premier plan dans la formation et le développement de la prochaine génération d'innovateurs et de leaders d'entreprise. »

Des stages chez Bombardier ont été proposés à des étudiants de niveau post-secondaire qui souhaitent poursuivre une carrière dans les domaines de l'ingénierie, des sciences, des finances, du droit, des communications, des technologies de l'information et d'autres fonctions administratives. Chaque stage a été conçu pour leur fournir une expérience de valeur, en travaillant aux côtés d'experts de l'industrie qui viennent compléter leur formation et mieux les préparer à une carrière dans leur domaine de prédilection. Les stagiaires ont également bénéficié de possibilités de perfectionnement et de formation supplémentaires, notamment des sessions de mise en réseau et d'interaction directe avec des hauts dirigeants de Bombardier.

Bombardier s'est fixé comme priorité de recruter un groupe de stagiaires reflétant la diversité que l'entreprise aspire à atteindre dans ses effectifs. Pour l'année universitaire 2019-2020, près d'un tiers des stagiaires de Bombardier se sont déclarés membres de minorités visibles et près de 40 % étaient des femmes. Près de 30 % des stagiaires de Bombardier dans les domaines des sciences, technologie et ingénierie étaient des étudiantes.

« En nous aidant à identifier et à recruter parmi les plus brillants esprits de la prochaine génération, le programme de stages de Bombardier constitue un précieux bassin de talents pour notre industrie axée sur l'innovation. »

Les institutions partenaires pour l'année universitaire 2019-2020 comprenaient l'Université Concordia, l'École de technologie supérieure (ÉTS), Polytechnique Montréal, l'Université McGill, HEC Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal, l'Université Laval, l'UQAM, l'UQTR, l'Université Ryerson, l'Université de Toronto et l'Université McMaster, l’Université de Waterloo, l’Université d'Ottawa, l’Université Carleton, l’Université Queen's, l’Université York, l’École nationale d'aérotechnique (ÉNA), le Collège Centennial, le Collège George Brown, le Collège Dawson, le Collège Sheridan, le Collège Seneca, le Cégep de Saint-Laurent, le Cégep du Vieux Montréal, le Cégep de Saint-Jérôme et le Collège O'Sullivan.

Alors qu'elle s'efforce d'adapter son programme aux défis liés à la pandémie de COVID-19, Bombardier annoncera plus tard ce mois-ci son nouvel objectif de nombre de stages pour l'année universitaire en cours. Les étudiants intéressés à en savoir plus sur les stages offerts sont invités à consulter le site https://www.stagesbombardier.com.

À propos de Bombardier

Avec près de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

