OTTAWA, 02 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC), organisme national sans but lucratif qui fait activement la promotion des carrières dans les métiers et les technologies, a annoncé les représentants du Comité exécutif nouvellement élus au cours de sa réunion virtuelle du 24 septembre. Le comité sera composé de Dr Patrick Rouble à titre de président, Mme Sue Lefort à titre de vice-présidente, M. Luke Young à titre de trésorier et M. Ray Massey à titre de secrétaire, tous élus pour un mandat d’un an.

« Nous sommes très heureux d’accueillir les nouveaux membres élus au sein du Comité exécutif et nous nous réjouissons de travailler avec eux pour mettre en relief l’importance des emplois dans les métiers spécialisés et les technologies à un moment où le pays espère un rétablissement axé sur les compétences suite à la pandémie de COVID-19. Nous aimerions également remercier notre présidente sortante, Karen Creditor, pour ses inspirantes qualités de chef et ses contributions importantes durant son mandat », a déclaré Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

Le conseil d’administration national de Skills/Compétences Canada fournit une orientation et des conseils stratégiques afin que l’organisation réalise sa mission, à encourager et soutenir une approche coordonnée à l’échelle nationale pour la promotion des professions dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes et de leurs communautés. Il est important de créer une solide main-d’œuvre spécialisée pour assurer la santé économique du pays. SCC offre une plateforme unique sur laquelle les jeunes Canadiens et Canadiennes peuvent explorer les divers cheminements vers des carrières lucratives dans les métiers spécialisés et les technologies grâce à ses nombreux événements et programmes.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national sans but lucratif qui, de concert avec ses organisations membres représentant tous les territoires et provinces du Canada, fait la promotion des emplois dans les métiers et les technologies auprès des jeunes du pays en collaborant avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements. Grâce aux liens uniques qu’il entretient avec ses partenaires des secteurs privé et public, SCC est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en aidant les jeunes à découvrir des carrières gratifiantes. SCC offre à des centaines de milliers de jeunes des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des concours de compétences régionaux, provinciaux et territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de Skills/Compétences Canada, représentant officiel du pays au sein de WorldSkills International, est situé à Ottawa, en Ontario.

Suivez Skills/Compétences Canada sur Twitter , Facebook , YouTube , Flickr , Instagram et LinkedIn .

Personne-ressource auprès des médias :

Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, no tél. : 613-266-4771.