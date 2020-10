Communiqué de presse

Paris, lundi 5 octobre 2020

Amundi devient l’unique actionnaire de Fund Channel et réaffirme ses ambitions pour la plateforme

Amundi, l’actionnaire fondateur de Fund Channel, annonce le rachat de la participation de 49,96 % à BNP Paribas Asset Management au capital de l’entreprise pour redevenir dès le début 2021 actionnaire à 100 % de la plateforme de distribution de fonds, sous réserve de l'accord des autorités compétentes.

Amundi et Fund Channel saisissent cette opportunité pour réaffirmer leurs ambitions pour la plateforme dans le métier des services à la distribution de fonds et visent un taux de croissance de +15 % annuel. Fund Channel affiche déjà 200 milliards d’euros d’encours intermédiés.

Guillaume Lesage, Président de Fund Channel et Directeur du pôle Opérations, Services et Technologies d’Amundi déclare : « Amundi a toujours considéré Fund Channel comme une activité stratégique qui rentre dans son métier historique de services à la distribution. En redevenant son unique actionnaire, Amundi entend développer l’offre de Fund Channel pour confirmer son rôle d’acteur incontournable de la distribution de fonds ».

Pierre-Adrien Domon, Administrateur délégué de Fund Channel ajoute : « Nous continuons d’intégrer sur notre plateforme des maillons additionnels de la chaîne de valeur de la distribution de fonds, de l’asset servicing à l’asset management, avec l’ambition d’offrir une gamme complète (« one-stop shop »), attractive et pertinente à nos clients, distributeurs comme asset managers en Europe et en Asie ».

A propos d'Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales2, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 500 professionnels dans près de 40 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 1 600 milliards d’euros d’encours3.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

À propos de Fund Channel

Fund Channel est une plateforme de distribution de fonds B-to-B basée au Luxembourg, fondée en 2005 et qui opère actuellement dans une douzaine pays d’Europe et d’Asie. Elle a des bureaux au Luxembourg, en Suisse, à Singapour et en Italie.

À fin 2019, Fund Channel dépasse les 200 milliards d’euros d’actifs sous intermédiation et compte plus de 550 asset managers et 100 distributeurs sur sa plateforme. Elle est la 4ème plus grande plateforme en Europe (source : Platforum, juin 2020). Fund Channel offre une gamme complète de services digitaux couvrant toutes les facettes des activités de distribution de fonds en vue de faciliter celle-ci.

Ces services comprennent, entre autres, la mise en place de contrats de distribution avec les distributeurs et les gestionnaires d’actifs, la facilitation des obligations KYC et KYD, la dissémination des données et de la documentation sur les fonds, les rapports à destination du régulateur, la facilitation des contacts entre les distributeurs et les gestionnaires d’actifs et la croissance des actifs distribués.

