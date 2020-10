Nordecon AS ja Maanteeamet sõlmisid lepingu riigitee 1 Tallinn–Narva km 184,7–187,5 Sillamäe linna lõigu ümberehitustöödeks. Ehitustööde tulemusel hakkab põhitee edaspidi kulgema uuel trassil süvendis, ristuvad kõrvalteed aga üle raudbetoonist kaarsilla, kuna rajatakse eritasandiline liiklussõlm. Maanteelõigu ümberehitustööde käigus teostakse ka tehnovõrkudega seonduvaid töid, rajatakse sõiduautode- ja jalgrattaparkla ning müratõkkesein.

Tööde maksumus on 3,6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööd lõppevad 2021. aasta lõpuks.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 710 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi

Nordecon AS

Investorsuhete juht

Tel: +372 6272 022

Email: andri.hobemagi@nordecon.com

www.nordecon.com