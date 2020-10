Le travail à cœur, animé par Sonia Kang, explore les principaux thèmes associés à une expérience employé gagnante, comme la résilience, l’inclusion et la diversité, la croissance et le perfectionnement

– Le travail à cœur, animé par Sonia Kang, explore les principaux thèmes associés à une expérience employé gagnante, comme la résilience, l’inclusion et la diversité, la croissance et le perfectionnement –

TORONTO, 05 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- On dit que si vous aimez votre travail, vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Voici Le travail à cœur, une possibilité de Rogers. Il s’agit d’un nouveau balado qui permet d’explorer des façons de donner le meilleur de soi-même au travail en plus d’apporter des solutions pratiques aux défis professionnels d’aujourd’hui.

Animée par Sonia Kang, professeure en comportement organisationnel à l’Université de Toronto, cette série de sept balados porte sur des thèmes qui sont essentiels à une expérience employé gagnante, comme la résilience, l’importance de l’inclusion et de la diversité, les valeurs et le sens ainsi que la sécurité psychologique. Le travail à cœur analyse également les défis en milieu de travail qui découlent de la pandémie, comme la façon de vous démarquer, d’apprendre, de faire avancer votre carrière et de trouver le poste qui vous convient, et ce, tout en travaillant et en collaborant virtuellement.

« Le monde et le milieu de travail se transforment, et c’est pourquoi les employés abordent leur carrière différemment, a affirmé Jim Reid, chef de la direction des Ressources humaines. Chez Rogers, nous sommes fiers de la culture que nous avons forgée, car nous travaillons fort pour répondre aux besoins changeants des membres de notre équipe. Notre engagement porte ses fruits : nous nous sommes retrouvés sur la liste des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada et nous figurons dans le palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens depuis sept ans. Les épisodes du balado Le travail à cœur reflètent réellement les valeurs auxquelles croit notre entreprise et celles-ci sont transposées dans les thèmes fondamentaux qui sont au cœur d’une expérience employé gagnante peu importe où vous êtes. »

« Il est important que les gens aiment ce qu’ils font et se sentent bien lorsqu’ils le font », a indiqué Mme Kang, animatrice du balado Le travail à cœur. Avec ce balado, nous voulons offrir aux gens des stratégies dont ils peuvent se servir pour s’y retrouver dans les nouvelles méthodes de travail, en particulier cette année. Nous n’hésitons pas non plus à aborder les questions importantes et nécessaires. Nous nous demandons par exemple si votre entreprise tient véritablement compte de l’inclusion et de la diversité, et comment vous pouvez déterminer si vos valeurs concordent avec celles de votre milieu de travail. »

Mme Kang est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’identité, la diversité et l’inclusion. Dans chaque épisode, elle s’entretient avec de grands spécialistes en Amérique du Nord, comme Avery Francis, Katy Milkman et Jacob Morgan, afin de fouiller les données scientifiques comportementales derrière les éléments fondamentaux de l’expérience employé. Des thèmes comme l’inclusion et la diversité, et la résilience ont pris une toute nouvelle importance en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le milieu de travail. Ce balado donne de précieux conseils et outils aux auditeurs, peu importe où ils en sont dans leur cheminement de carrière. Le balado s’adresse autant à un diplômé à la recherche de son premier emploi qu’à un employé de longue date qui souhaite retomber en amour avec son travail.

En tant qu’entreprise canadienne dont la culture est des plus admirées et qui figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs depuis sept années consécutives, Rogers est déterminée à créer la meilleure expérience employé et la meilleure culture d’équipe qui soient. Pour en savoir plus sur les possibilités de carrière chez Rogers, consultez emplois.rogers.com.

Le travail à cœur a été produit en partenariat avec Pacific Content. Écoutez Le travail à cœur, une possibilité de Rogers, avec les applications Apple Podcasts, Google Podcasts ou Spotify, ou consultez le site web fortheloveofwork.ca.

