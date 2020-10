Un événement en ligne de quatre jours offre des visites guidées virtuelles des avions d’affaires Learjet , Challenger et Global de Bombardier en tête de l’industrie



Le salon virtuel de Bombardier fait également ses débuts, offrant l’accès pratique et interactif aux avions

MONTRÉAL, 05 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a l’honneur de présenter son tout premier événement client virtuel, qui commence ce matin et se poursuit jusqu’au jeudi 8 octobre. Pendant les quatre prochains jours, des d’experts avisés de Bombardier guideront les clients dans des visites personnalisées des meilleurs avions d’affaires de l’industrie.

« Les avions de Bombardier suscitent beaucoup d’intérêt, car de plus en plus de gens explorent leurs options de voyage d’affaires », a déclaré Peter Likoray, vice-président principal, Ventes et marketing, Nouveaux avions, Bombardier Avions d’affaires. « Nous avons créé cet événement virtuel pour nous connecter avec nos clients, et pour offrir un accès pratique et personnalisé à nos superbes avions et à notre équipe d’experts. »

Bombardier propose des visites individuelles en ligne, sur rendez-vous, à l’intérieur de l’avion Learjet 75 Liberty, de l’avion Challenger 350, de l’avion Global 6500 et de l’avion phare de l’industrie, le Global 7500. Le grand public est également invité à visiter un avion différent chaque jour de ce salon virtuel – les modalités de participation seront publiées sur les comptes Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn de Bombardier.

Cette initiative n’est qu’un exemple parmi tant d’autres des nouveaux moyens que trouve Bombardier pour se connecter avec sa clientèle à un moment où les avantages des voyages par avion d’affaires sont plus évidents que jamais. Pendant cet événement en ligne de quatre jours, Bombardier inaugure son nouveau salon virtuel, invitant les utilisateurs à interagir avec sa flotte d’avions d’affaires de premier ordre, des avions légers aux avions à large fuselage, en passant par les avions intermédiaires. La salle d’exposition virtuelle invite les visiteurs dans une visite autoguidée de la flotte de Bombardier, où ils peuvent visiter l’avion de leur choix et explorer sa cabine inégalée.

Cette innovation numérique vient s’ajouter à d’autres outils interactifs du site Web des Avions d’affaires de Bombardier, dont le tout récent outil d’évaluation des besoins, qui trouve l’avion idéal pour chaque utilisateur, et le populaire configurateur d’avion, qui permet au visiteur de concevoir son propre intérieur de cabine.

Au moment où les voyageurs recherchent des façons sécuritaires et pratiques de voler, le vaste portefeuille d’avions d’affaires de Bombardier offre la tranquillité d’esprit ultime. Les plateformes d’avions d’affaires Learjet, Challenger et Global sont conçues à partir du bien-être des passagers et réputées pour leur grand rayon d’action, leur espace, leur qualité de l’air et leur vol en douceur.

Après que les clients ont pris livraison de leur avion, l’équipe de l’Expérience Client hors pair de Bombardier est là pour les soutenir avec un centre de réponse à la clientèle ouvert jour et nuit, un réseau mondial de centres de services et des équipes mobiles en attente pour déployer pièces et expertise.

À propos de Bombardier

Comptant près de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

En plus de son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont totalisé 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Visitez le site Web de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l’industrie. Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions d’affaires. Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section des fils RSS de notre site Web.

Bombardier, Learjet, Learjet 75 Liberty, Challenger, Challenger 350, Global, Global 6500 et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Louise Solomita

Bombardier Aviation

Louise.Solomita@aero.bombardier.com

+1-514-855-5001, poste 25148

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9e67e84-fb93-4392-89b0-fbcf9edb6324/fr