Charenton-le-Pont, 5 octobre 2020 – Essilor, numéro un mondial de l’optique ophtalmique, a récemment lancé le verre Stellest™, une nouvelle génération de verres ophtalmiques pour lutter contre la myopie. Les résultats de la première année du test clinique en cours montrent un ralentissement de la progression de la myopie de plus de 60 % en moyenne, en comparaison avec le port de des verres unifocaux par des enfants.

La myopie représente un problème de santé majeur à l’échelle de la planète, avec 5 milliards de personnes qui seront myopes à l’horizon 2050. Chez les enfants, ce problème de vision peut évoluer rapidement et entraîner des pathologies oculaires pouvant conduire à la cécité comme le glaucome, la cataracte, le décollement de rétine, voire la dégénérescence maculaire, risquant d’intervenir plus tard dans la vie. Avec une détection précoce, les solutions de contrôle de la myopie peuvent contribuer à ralentir sa progression chez l’enfant, réduisant ainsi significativement de tels risques et améliorant la qualité de vie.

La myopie a connu une progression constante dans le monde, et en particulier en Chine, avec une prévalence de 54% chez les enfants de 6 à 18 ans et de 81% chez les personnes de 18 ans et plus1. En ligne avec sa mission d’améliorer la vision pour améliorer la vie et avec son engagement de mobiliser des ressources là où cela est le plus nécessaire, Essilor a lancé le verre Stellest™ en Chine en Juillet dernier, avec l’hôpital ophtalmologique de l’Université Médicale de Wenzhou. Un déploiement plus large à la fois dans d'autres hôpitaux chinois ainsi que dans une sélection de magasins de chaînes locales est d’ores et déjà prévu ; puis progressivement dans un certain nombre d’autres pays.

Essilor et son partenaire clé, l’Université Médicale de Wenzhou, ont lancé en 2018 un test clinique de 3 ans, actuellement en cours, qui porte sur 167 enfants myopes2, dans le cadre de leur Centre de Recherche commun en Chine. Les résultats de la première année mettent déjà fortement en évidence l’efficacité du verre Stellest™ dans le ralentissement de la progression de la myopie. Il promet d’être la meilleure solution d’Essilor pour lutter contre la progression de la myopie chez l’enfant.

En effet, après un an, les enfants portant les verres Stellest™ ont vu leur myopie freinée de plus d’une demi-dioptrie en moyenne, ce qui représente un ralentissement de plus de 60 % de la progression de la myopie par rapport au groupe contrôle qui portait des verres unifocaux. Sur la même période, l’élongation de l’oeil3 a été évitée chez 28 % des enfants porteurs de verres Stellest™, tandis qu’elle s’est produite chez tous les enfants porteurs de verres unifocaux.

Norbert Gorny, co-directeur général délégué d’Essilor International, a commenté: « Les résultats intermédiaires de l'étude sont impressionnants. Ils confirment l’intérêt que présente le verre Stellest™ pour les enfants myopes et renforcent notre conviction qu'il deviendra l’un des verres de contrôle de la myopie les plus efficaces au monde. Les réactions des professionnels de la vue sont très positives : Ils apprécient cette nouvelle solution qui peut changer la vie de millions d'enfants. Ce verre révolutionnaire marque l’avènement d’une nouvelle ère d’innovation dans la lutte contre l'épidémie de myopie. Il est une parfaite illustration des nombreuses façons dont Essilor continue de repousser encore et toujours les frontières de l’innovation et de la technologie, en ligne avec notre mission, améliorer la vision pour améliorer la vie. »

Le verre Stellest™, mis au point par les équipes Recherche et Développement d’Essilor, à la pointe dans ce domaine, intègre une technologie inédite et pionnière appelée « H.A.L.T. » (Highly Aspherical Lenslet Target). C’est l’aboutissement de plus de 30 années d’études scientifiques, de conception de produit, de recherches rigoureuses et de collaboration avec les meilleurs instituts de recherche et experts de la myopie.

1 Source : Recherches McKinsey - Etude 2018 de la Commission de Santé Nationale Chinoise

2 Les enfants de l’essai clinique, âgés de 8 à 13 ans, ont été répartis entre un groupe de traitement équipé de verres Stellest™ et un groupe contrôle ayant des verres unifocaux.

3 La myopie des enfants résulte d’une croissance excessive de l'œil qui entraîne une vision de loin floue.

