MONTRÉAL, 05 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que l’économie nord-américaine continue de se rétablir, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d’annoncer que son personnel a transporté 7,76 millions de tonnes métriques (MTM) de céréales au troisième trimestre de 2020 et que pour un septième mois de suite, il bat des records de transport des céréales en septembre, à l’appui des producteurs de céréales et de la chaîne d’approvisionnement des céréales.



En août, le CN a acheminé plus de 2,43 MTM de céréales canadiennes, comparativement au record précédent de 2,31 MTM établi en 2014, et en septembre, il a transporté plus de 2,81 MTM, par rapport au record précédent de 2,6 MTM établi en 2016. Cette performance s’inscrit dans la foulée de cinq mois records en mars, avril, mai, juin et juillet.

« Les membres du personnel du CN sont réellement essentiels, ils stimulent l’économie. Je suis fier d’eux et des services essentiels qu’ils fournissent, surtout en cette période difficile. La collaboration à tous les niveaux, des producteurs de céréales des Prairies aux exploitants de terminaux côtiers en Colombie-Britannique, est tout simplement exemplaire. La demande de transport de céréales favorise le retour à l’emploi de bon nombre des membres de notre personnel et avec l’ajout de 1 500 nouveaux wagons céréaliers de grande capacité fabriqués localement, nous avons hâte de battre d’autres records, comme UNE ÉQUIPE. »

Jean-Jacques Ruest, président-directeur général, CN



« Les conditions de récolte ont été très bonnes jusqu’à maintenant. La demande de céréales canadiennes est actuellement forte sur les marchés mondiaux et le CN continuera d’assurer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement de nos clients afin d’acheminer nos ressources naturelles vers ces marchés. »

Allen Foster, vice-président Vrac, CN



À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l’extrémité sud des États-Unis par

un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et l’environnement.