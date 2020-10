MONTRÉAL, NEW YORK et HOUSTON, 05 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Felix & Paul Studios, le studio de divertissement immersif primé aux EMMYMD, TIME Studios, la division télévision et cinéma de TIME et lauréate de prix EMMY, ainsi que Nanoracks, le principal fournisseur d'accès commercial à l'espace, ont annoncé aujourd'hui la livraison à la Station spatiale internationale (SSI) de la caméra spatiale, une caméra de réalité virtuelle 3D spécialement conçue par Felix & Paul Studios pour faire la captation à 360 degrés de sorties extravéhiculaires (EVA), via le vaisseau NG-14 Cygnus, the S.S. Kalpana Chawla. La caméra spatiale sera utilisée pour capter la toute première sortie dans l'espace filmée en réalité virtuelle cinématographique – le point culminant de la série Space Explorers: The ISS Experience, une coproduction de Felix & Paul Studios et de TIME Studios.



« Une série immersive intitulée Space Explorers: The ISS Experience ne serait pas complète si elle ne proposait pas aux spectateurs de faire le voyage ultime : accompagner des astronautes lors d'une sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale, a déclaré Félix Lajeunesse, cofondateur de Felix & Paul Studios et réalisateur de la série Space Explorers, lauréate d’un prix EMMY. Notre caméra spatiale, unique au monde, capture des images de très haute définition en 3D à 360°, et nous rapproche de notre objectif ultime qui est de transporter virtuellement des milliards d’êtres humains dans l'espace pour leur faire vivre l’exploration spatiale de manière totalement immersive, comme s’ils étaient eux-mêmes des astronautes. »

La caméra spatiale de Felix & Paul Studios – une caméra Z-Cam V1 Pro composée de neuf capteurs 4K permettant une captation d’image 3D à 360 degrés d’une résolution de 8K – a été rendue plus robuste par Nanoracks de manière à résister aux conditions difficiles que représente une orbite en basse atmosphère, notamment le vide de l’espace, les rayons ultraviolets (UV) solaires, la radiation aux particules chargées (ionisantes), le plasma, la charge électrostatique des surfaces, la production d’arcs électriques, les températures extrêmes, le cycle thermique, les impacts des micrométéorites et des débris orbitaux ainsi que la contamination environnementale.

La caméra spatiale peut stocker environ 15 heures d'images 3D captées à 360 degrés à l'aide d'objectifs conçus sur mesure pour résister à la lumière et à la chaleur extrêmes de façon à minimiser les éclats lumineux lorsque la caméra est directement exposée au soleil. La SSI se déplace à une vitesse de 27 530 km/h et permet d’observer 16 levers et couchers de soleil par jour ainsi que des températures extérieures allant de -157° C à 121° C.

« L'envoi de cette caméra spatiale dans l'espace est l'aboutissement de cinq années de travail acharné. Seulement 228 humains ont effectué une sortie dans l'espace à ce jour. C'est l'une des tâches les plus passionnantes mais aussi les plus périlleuses qu'un astronaute puisse entreprendre, a déclaré Jonathan Woods, producteur exécutif de Space Explorers: The ISS Experience chez TIME Studios et producteur de la série primée aux EMMY, A Year in Space. Lorsque j'ai proposé cette idée à la NASA en 2016, mon objectif était de permettre aux téléspectateurs sur Terre d’éprouver les frissons de cette aventure bien à l’abri des dangers qui y sont associés. Grâce aux efforts de centaines de personnes dans le monde, travaillant en collaboration avec les créateurs ingénieux de Félix & Paul Studios, la NASA, Nanoracks et le Laboratoire national de la SSI, l'expérience de réalitée virtuelle qui en résulte en a valu largement la peine. »

L'expertise de Nanoracks en matière de systèmes de déploiement de satellites EVA a permis de concevoir, pour la caméra spatiale, une enceinte blindée en aluminium, hermétique et résistante aux radiations, construite pour durer au moins 7 jours dans l'environnement spatial. Un système de chauffage actif et un système de refroidissement passif ont également été intégrés à l'enceinte pour gérer les fluctuations de température du système interne de la caméra.

« Ce projet pourrait bien être l'un des plus complexes et des plus passionnants sur lesquels nous ayons jamais travaillé chez Nanoracks, déclare Conor Brown, directeur principal du bureau du programme Nanoracks. Il s'agit d'une utilisation commerciale hautement créative de la SSI, qui s’appuie sur notre plateforme, d'abord conçue pour le déploiement de satellites, mais reconvertie en un support de caméra VR pouvant être manipulé par une système robotique de manière à suivre de près une sortie dans l'espace comme jamais auparavant. Nous sommes tout à fait emballés à l'idée de jouer un rôle aussi central en proposant aux spectateurs du monde entier de vivre l’activité vraisemblablement la plus audacieuse et la plus extrême qu'un être humain ne puisse jamais entreprendre. »

Pour filmer la sortie dans l'espace présentée dans l'épisode 4 de la série Space Explorers: The ISS Experience, la caméra spatiale sera montée et alimentée à l'aide du système de déploiement de microsatellites Kaber de Nanoracks et manœuvrée à l'extérieur de la SSI par le Canadarm2. Celui-ci fonctionnera essentiellement comme une grue sur un plateau de tournage, permettant à la caméra spatiale de capter la sortie dans l'espace en réalité virtuelle totalement immersive, plaçant les spectateurs aux côtés des astronautes comme s'ils faisaient partie de l'équipage.

Des photos de la caméra spatiale peuvent être trouvées ici . Les deux premiers épisodes de la série, Space Explorers: A New Dawn et Space Explorers: Taking Flight, sont disponibles en réalité virtuelle 3D à 360 degrés sur l' Oculus Store .

À propos de Félix & Paul Studios

Felix & Paul Studios se spécialise dans la création d'expériences de divertissement immersif. Ce studio lauréat de deux prix EMMY propose à des publics du monde entier des expériences immersives extraordinaires - en réalité virtuelle, en réalité augmentée et en réalité mixte.

Felix & Paul Studios combine à merveille sa plateforme technologique en instance de brevet et son expertise créative primée pour donner vie à une foule d'expériences immersives révolutionnaires. Son impressionnante feuille de route comprend notamment:

Des collaborations avec des organisations et des personnalités de renommée mondiale, comme la NASA, SpaceX, Barack et Michelle Obama, LeBron James, Bill Clinton, Eminem, Wes Anderson, Brie Larson, Jeff Goldblum, Bill Murray et plusieurs autres;

Des créations originales comme la série Space Explorers, Traveling While Black, MIYUBI, la série Nomads, Strangers avec Patrick Watson et la série The Confessional;

Des productions avec des franchises établies, comme Jurassic World, le Cirque du Soleil ainsi que Wild et Isle of Dogs de Fox Searchlight.

Les créations du studio sont distribuées dans une gamme de formats immersifs, y compris sur les téléphones intelligents et tablettes compatibles à la 5G en 360 degrés, en projection complète à 360 degrés dans les dômes et les planétariums, en réalité virtuelle (RV) entièrement immersive sur les casques Oculus, en format 16:9 et à travers l’exposition itinérante immersive, ∞INFINITY, à venir en 2021. Une expérience révolutionnaire en réalité augmentée (RA) est également en production. Felix & Paul Studios est est le seul média au monde à avoir été reconnu comme un « partenaire officiel de mise en oeuvre » par le laboratoire national de la Station Spatiale Internationale.

À propos de TIME Studios

TIME Studios est la division télévisuelle et cinématographique primée aux EMMY Awards de TIME, une marque médiatique mondiale qui atteint une audience combinée de plus de 90 millions de personnes dans le monde. Construit sur la fondation du journalisme visuel de TIME, et ayant remporté plus de 52 prix et nominations majeures au cours des sept dernières années, ainsi que généré 577 millions de visionnements de vidéo en ligne sur toutes les plateformes en 2019, TIME Studios utilise l'accès et l'autorité de l'une des marques les plus fiables et les plus respectées au monde afin de proposer des programmes de qualité supérieure basés sur la vérité. TIME Studios s’illustre à travers le monde tant à la télévision qu’au cinéma, tout en continuant de repousser les limites du journalisme et de la narration visuelle grâce à de nouveaux supports de pointe, notamment la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

À propos de Nanoracks

Nanoracks LLC, une société de XO Markets, est le premier fournisseur mondial de services commerciaux dans l’espace. Nanoracks juge que l’utilisation commerciale de l’espace permettra l’innovation grâce à la fabrication de produits pharmaceutiques, de fibres optiques et plus encore dans l’espace, permettant une observation révolutionnaire de la Terre et fera de l’espace un acteur clé dans la recherche de solutions aux problèmes de la Terre.

Aujourd'hui, la société propose des solutions de haute qualité à faible coût pour les besoins les plus urgents en matière de déploiement de satellites, de recherche fondamentale et éducative, et plus encore - dans plus de 30 pays à travers le monde. Les objectifs futurs de Nanoracks sont axés sur la réaffectation de véhicules spatiaux et la conversion de ces structures en habitats commerciaux, à la fois humains et robotisés, dans tout le système solaire. XO Markets, comprend Nanoracks LLC, Nanoracks UAE et ses filiales à 100% DreamUp et Nanoracks Space Outpost Europe (Nanoracks-Europe).

