ALPHARETTA, Ga., Oct. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, ein globaler Anbieter von Softwarelösungen für Unternehmen, gibt heute die Übernahme von agiles, einem führenden Anbieter von Enterprise Resource Planning (ERP)-Software für den Lebensmittel- und NonFood-Handel in Deutschland, Österreich und der Schweiz, bekannt.



Das 1989 gegründete Unternehmen agiles mit Hauptsitz in Hamburg, bietet eine einzigartige und branchenspezifische ERP-Funktionalität sowie Dienstleistungen zur Prozessautomatisierung für Kunden aus dem Lebensmittel- und NonFood-Handel. Die benutzerfreundliche Lösung agilesFood, auf Basis des Microsoft-Technologie Portfolios, wird von mehr als 350 Kunden in ganz Europa genutzt, darunter vor allem Großhändler, Importeure, Erzeuger, Gastro-Dienstleister und Bio-Lebensmittel-Händler. agiles bedient zusätzlich den deutschen Markt der NonFood-Händler mit der Branchenlösung agilesTrade, die von der Beschaffung bis zum Versand jeden Prozessschritt verfolgt und dabei hilft, die Kosten entlang der Lieferkette des Kunden zu kontrollieren. Das branchenunabhängige AddOn agilesWorkflow sorgt ergänzend dafür, dass die Geschäftsprozesse visualisiert, transparent und effizient gesteuert werden können.

Durch diese Akquisition stärkt Aptean nicht nur sein ERP-Angebot insgesamt, sondern baut gleichzeitig seine führende Position im Bereich ERP-Branchenlösungen für den Lebensmittel- und NonFood-Handel in Europa weiter aus und verschafft sich damit eine bedeutende Präsenz in den Märkten Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Teil von Aptean wird agiles von der globalen Stärke und einem breiten, ergänzenden Produktportfolio profitieren.

"agiles bietet ausgezeichnete Lösungen für den Lebensmittel- und NonFood-Handel und wir freuen uns darauf, das Team in der Aptean Unternehmensgruppe willkommen zu heißen", sagt TVN Reddy, CEO von Aptean. "Während die Großhandels- und Handelsindustrie für frische Lebensmittel vor einzigartigen Herausforderungen steht, insbesondere während der COVID-19-Pandemie, stärkt diese Übernahme unsere Fähigkeit, unseren nun gemeinsamen Kunden innovative, branchenspezifische Softwarelösungen zu liefern. Mit agiles erweitert Aptean unsere Reichweite in den europäischen Schlüsselmärkten, verbessert unsere Cloud-Fähigkeiten und stärkt unsere Entwicklungskapazitäten auf unserer Kernplattform weiter".

Christian Sega, CEO von agiles, fügte hinzu: "Während wir weiterhin auf unsere lokalen Stärken aufbauen, bietet Aptean agiles die Möglichkeit, unseren Kundenstamm zu erweitern und gleichzeitig den Mehrwert für bestehende Kunden durch den Zugang zu ihren komplementären Produktangeboten zu erhöhen. Aptean hat eine nachgewiesene Erfolgsgeschichte in der Bereitstellung von maßgeschneiderten Unternehmenssoftware-Lösungen für Kunden aus einer Reihe von Sektoren, mit Schwerpunkt auf Lebensmittel und Getränke, und unsere Kunden werden zweifellos von ihrem Fachwissen profitieren".

Über agiles

Mit einer 30-jährigen Geschichte im Markt und maßgeschneiderten Softwarelösungen, engagiert sich agiles für die Steigerung der Produktivität und Zukunftsfähigkeit unserer Kunden. Als Microsoft Gold ERP Partner nutzt agiles die neuesten Technologien und unterstützt die Kunden bei der digitalen Transformation mit Cloud- und On-Premise-Lösungen. Neben unseren am Markt bewährten Branchenlösungen agilesFood, agilesTrade und dem agilesWorkflow Add-on bietet agiles auch Unterstützung bei interdisziplinären Aufgaben. Von der Strategieberatung über Change Management bis hin zur Systemimplementierung ist agiles für die Kunden da. Erfahren Sie mehr unter www.agiles.com.

Über Aptean

Aptean ist einer der weltweit führenden Anbieter von branchenspezifischer Software. Unsere Enterprise-Resource-Planning- und Supply-Chain-Lösungen sind speziell auf die Bedürfnisse von spezialisierten Herstellern und Distributoren in über 20 Branchen ausgerichtet, während unsere Compliance-Lösungen spezifische Märkte wie Finanzen und Biowissenschaften bedienen. Insgesamt werden die Lösungen von Aptean von über 5.000 Kunden auf der ganzen Welt eingesetzt. Mit sowohl Cloud- als auch On-Premise Nutzungsoptionen helfen Apteans Produkte, Dienstleistungen und unübertroffenes Fachwissen Unternehmen jeder Größe bei der Skalierung und dem wirtschaftlichen Erfolg. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia (USA) und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Um mehr über Aptean und die Märkte, die wir bedienen, zu erfahren, besuchen Sie www.aptean.com.

