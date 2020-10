October 05, 2020 09:45 ET

October 05, 2020 09:45 ET

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2020-10-05





Electras omsättning fortsätter visa positiv utveckling

Electras starka omsättningstillväxt fortsätter även i årets tredje kvartal. Ökningen i kvartalet summeras till

15 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året, huvudsakligen drivet av försäljning inom kategorin

hemelektronikprodukter.

Det är glädjande att vårens fina försäljningsutveckling har fortsatt även under sommarmånaderna

och i september. Extra glädjande är att våra kedjeanslutna butiker och våra övriga samarbetspartners

upprätthåller sina volymer med avseende på det omvärldsläge vi befinner oss, säger Anneli Sjöstedt,

VD och koncernchef för Electra





och i september. Extra glädjande är att våra kedjeanslutna butiker och våra övriga samarbetspartners upprätthåller sina volymer med avseende på det omvärldsläge vi befinner oss, säger Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Vi tar oss med tillförsikt an årets avslutning där aktiviteterna i samband med Black Friday och den

därefter kommande julhandeln är den viktigaste försäljningsperioden på året för Electra.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-584 59, mobil 070-52 584 59





Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054

Electra är verksamt inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept

för butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och driver moderna

IT- och webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning.

Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterad

på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande

den 5 oktober 2020 kl. 15.45.

Bilaga