Kia Canada atteint un nouveau record avec 8 010 unités vendues en septembre, une hausse de 28,6 % par rapport à 2019.



Pour le quatrième mois consécutif, les meilleurs vendeurs de septembre incluent le tout nouveau Seltos, la Forte et le Sorento.

MISSISSAUGA, Ontario, 05 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour le quatrième mois consécutif cette année, Kia Canada annonce un nouveau record, atteignant 8 010 unités vendues en septembre. Kia Canada est entrée dans l’histoire en juin, en pulvérisant tous les records jamais enregistrés depuis son arrivée au pays. Cette tendance s’est poursuivie en juillet, août et maintenant septembre, avec une augmentation de 28,6 % par rapport à l’année précédente. Ces réussites témoignent de l’engouement des Canadiens pour la gamme de produits de Kia Canada qui offrent une expérience de conduite exceptionnelle et une valeur imbattable.

Le nouveau Seltos, un multisegment compact, a mené la danse en septembre, avec des ventes de 1 814 unités, suivi de la Forte avec 1,443 ventes et du Sorento avec 1 236. Ces modèles sont en tête des ventes depuis quatre mois consécutifs.

« Septembre marque notre 6e mois records de 2020, par rapport à l’année précédente. » explique M. Elias El-Achhab, chef de l’exploitation de Kia Canada. « Les Canadiens ont adopté le nouveau Seltos au point où il s’est emparé de la première marche de notre podium des ventes ce mois-ci, et nous attendons avec impatience l'automne lorsque nous lancerons la toute nouvelle berline intermédiaire AWD K5 chez les concessionnaires et le tout nouveau Sorento réinventé plus tard cet automne. »

En plus de ses ventes records, Kia a également été nommé en première position du rapport américain IQS de J.D. Power pour la 6e année consécutive, plutôt cette année.

À propos de Kia Canada

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 195 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l’engagement de la société, à l’échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l’innovation automobile soutenue.

Qu’il s’agisse de modèles compacts, de multisegments ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l’industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d’ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d’un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento, la Stinger, et a récemment ajouté le nouveau Seltos et la nouvelle K5 à sa gamme. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

