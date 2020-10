Rueil-Malmaison, le 5 octobre 2020

VINCI Construction remporte deux contrats d’autoroutes en Australie

Rénovation d'un tronçon de l'autoroute M1 (autoroute du Pacifique), principal axe autoroutier de la côte Est australienne

Rénovation de la Barton Highway, axe majeur pour le fret entre la Nouvelle-Galles du Sud, Canberra et le Victoria

Deux contrats d’une valeur totale de 200 millions d’euros

Seymour Whyte, filiale australienne de VINCI Construction, a remporté deux contrats de rénovation autoroutière d’une valeur totale de 330 millions de dollars australiens (environ 200 millions d’euros).

Le premier contrat, d’un montant de 270 millions de dollars australiens (165 millions d’euros), concerne le troisième lot de rénovation de l'autoroute du Pacifique (M1) entre Varsity Lakes et Tugun, proche de la frontière entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. Dans la continuité du premier lot remporté par Seymour Whyte en juin 2020, il comprend l’élargissement à 2 x 3 voies d’un tronçon de 5 km, la réhabilitation de ponts autoroutiers, la réalisation d’échangeurs et d’une nouvelle voie de service, ainsi que l’aménagement d'un couloir potentiellement dédié au ferroviaire dans le futur. Ces travaux, qui prévoient également l’intégration de technologies au service d’une autoroute intelligente, permettront de réduire les temps de trajet des 90 000 automobilistes qui empruntent chaque jour ce tronçon.

Le deuxième contrat, d'une valeur de 60 millions de dollars australiens (37 millions d'euros), est une Alliance, retenue par Transport for NSW (agence nationale des transports de la Nouvelle-Galles du Sud), entre Seymour Whyte pour la construction (94 %) et SMEC pour le design (6 %). Il porte sur la rénovation de la Barton Highway entre la capitale australienne, Canberra, et le canton de Murrumbateman à 280 kilomètres au sud-ouest de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud. Ce lot comprend la réalisation d’une chaussée à deux voies vers le nord, la mise à niveau des voies existantes, plusieurs rénovations d’intersections, des travaux de drainage, le déplacement des aires de service, ainsi que des travaux d'aménagement paysager. La Barton Highway est l’artère principale du fret entre la Nouvelle-Galles du Sud, Canberra et l’Etat de Victoria dans le sud du pays.

À propos de VINCI Construction

Acteur mondial et leader européen, VINCI Construction est présent sur cinq continents, avec plus de 72.000 collaborateurs et 830 entreprises, pour un chiffre d’affaires de 14,9 milliards d’euros en 2019. Structurée selon un modèle intégré, l’entreprise peut intervenir sur l’ensemble du cycle de vie d’un ouvrage (financement, conception, construction, maintenance) dans huit domaines d’activités : bâtiments, ouvrages fonctionnels, infrastructures de transport, infrastructures hydrauliques, énergies, environnement, pétrole et gaz, et mines. Au travers de sa marque de bétons bas carbone Exegy, VINCI Construction propose à tous ses clients de minimiser l’empreinte carbone de leurs ouvrages, avec l’objectif d’utiliser 90% de bétons bas carbone d’ici 2030. www.vinci-construction.com

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant 222 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

