QUEBEC CITY, Oct. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, ein weltweit führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologien der Stufen 1-5, wird im Oktober 2020 auf zwei weltweiten digitalen Veranstaltungen verschiedene Lösungen für Automobil- und Mobilitätskunden präsentieren und ausstellen. LeddarTech hat 2020 an über 20 Branchenveranstaltungen teilgenommen und Vorträge gehalten.



Mit über zehn Jahren Erfahrung in den Bereichen ADAS und AD hat sich das Unternehmen als Branchenführer positioniert, der sich auf Sensortechnologien spezialisiert hat. Dies wird durch die kürzlich erfolgte Übernahme von VayaVision, einem Unternehmen für Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftware, und den jüngsten Erwerb der Vermögenswerte von Phantom Intelligence im September 2020 noch verstärkt.

LeddarTech wird auf folgenden Veranstaltungen präsentieren und ausstellen:

The Optical Society (OSA) Laser Congr e ss (Digitale Veranstaltung)

Datum: 13.-16. Oktober 2020

Informationen zur Veranstaltung: Dieser dreitägige Kongress bietet zwei Unterkonferenzen: die Advanced Solid-State Lasers Conference (ASSL), die sich mit der Verbesserung des Betriebs und der Anwendung von Festkörperlasern befasst, und die Laser Applications Conference (LAC) mit Schwerpunkt auf Materialbearbeitung und Anwendungen für Hochleistungslaser. LeddarTech wurde eingeladen, im Rahmen der LAC vorzutragen, die verspricht, die Teilnehmer in eine innovative Lernumgebung eintauchen zu lassen, die neue, bahnbrechende Informationen einführt, aufschlussreiches Wissen bietet, innovative Produkte präsentiert und das Publikum in wichtige Debatten und Diskussionen einbezieht.

Zeitpunkt der Präsentation von LeddarTech: 13. Oktober 2020 um 14:00 Uhr EST

Vortragender: Robert Baribault, Principal Architect bei LeddarTech

Thema: „The Critical Role Played by LiDAR Sensors in the Advancement of Autonomous Driving Technology“ („Die entscheidende Rolle von LiDAR-Sensoren bei der Weiterentwicklung der autonomen Fahrtechnik“).

Registrieren Sie sich unter:

https://www.osa.org/en-us/meetings/osa_meetings/laser_congress/registration/





Lead E vent P artner auf der ScaleUp 360 ° – Sensor & Radar Systems

(Digitale Veranstaltung)

Datum: 14.-15. Oktober 2020

Informationen zur Veranstaltung: Von OEMs bis zu Tier 1-Unternehmen, von Experten für KI-, Sensor-, Radar- und Bildverarbeitungssysteme bis hin zu Führungskräften im Bereich automatisiertes Fahren, Deep Learning und Fahrzeugsteuerung – überall dort, wo es Teilnehmer im Spektrum der Sensorik und Wahrnehmung in automatisierten Fahrzeugen gibt, ist die Sensor & Radar Systems-Konferenz ein Muss.

Zeitpunkt der Präsentation von LeddarTech: 14. Oktober 2020 um 7:45 Uhr EST

Vortragende: Pierre Olivier, Chief Technology Officer bei Leddartech und Youval Nehmadi, Engineering Director – Sensor Fusion & Perception bei LeddarTech Israel (VayaVision, ein Unternehmen von LeddarTech)

Thema: „Level 3 Automation – Sensing Modalities, Perception, and Fusion“ („Stufe-3-Automatisierung – Modalitäten der Sensorik, Wahrnehmung und Fusion“).

Registrieren Sie sich unter:

https://www.scale-up-360.com/en/sensor-radar-systems/register

„LeddarTech freut sich außerordentlich, auf diesen wichtigen Branchenveranstaltungen zu präsentieren und auszustellen“, so Pierre Olivier, Chief Technology Officer bei LeddarTech. „Wir freuen uns darauf, unsere Branchenerkenntnisse und Erfahrungen mit Sensortechnologien, die ADAS und AD ermöglichen, mit unseren Kolleginnen und Kollegen zu teilen. Dieses Jahr hat uns COVID-19 vor Herausforderungen gestellt – und dies wird die Transportbranche 2021 weiterhin herausfordern. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass Chancen bestehen und der Austausch unserer kollektiven Erkenntnisse bei diesen Veranstaltungen uns alle besser für die Zukunft rüsten wird“, schloss Olivier.

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden mit der Sensor-Fusion- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision™ die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. LeddarTech liefert eine kostengünstige, skalierbare und vielseitige LiDAR-Entwicklungslösung für Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie, die es diesen ermöglicht, Solid-State-LiDAR-Lösungen für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine™ zu entwickeln. LeddarTech verfügt über 14 Generationen von Solid-State-LiDAR-Lösungen auf Basis der LeddarEngine™-Plattform, die rund um die Uhr in rauen Umgebungen betrieben wird. Diese Plattform wird aktiv in autonomen Shuttles, Lastwagen, Bussen, Lieferfahrzeugen, Smart Cities/Factories und Robotaxi-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com und auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Corporate Marketing and Communications, LeddarTech Inc.

Tel.: +1-418-653-9000, Durchwahl 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision und zugehörige Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochterunternehmen. Alle anderen Marken, Produktnamen und Markenzeichen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Kennzeichnung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Eigentümer verwendet werden.