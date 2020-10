QUÉBEC, 06 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, acteur de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, présentera et exposera diverses solutions pour les clients du secteur automobile et de la mobilité lors de deux événements virtuels de niveau mondial en octobre 2020. LeddarTech a participé et assuré une présentation dans plus de 20 événements de l’industrie en 2020.



Avec plus de dix années d’expérience dans les systèmes ADAS et AD, l’entreprise s’est positionnée comme un chef de file de l’industrie spécialisée dans les technologies de détection, place qu’elle a encore renforcée avec la récente acquisition de la société de logiciels de fusion de données de capteurs et de perception VayaVision et la récente acquisition des actifs de Phantom Intelligence en septembre 2020.

LeddarTech présentera et exposera aux événements suivants :

The Optical Society (OSA) Laser Congress (événement numérique)

Date : 13-16 octobre 2020

Renseignements sur l’événement : ce congrès de trois jours sera divisé en deux sous-conférences : la conférence sur les lasers solid-state de pointe, qui traitera de l’amélioration du fonctionnement et de l’application des lasers solid-state, et la conférence sur les applications laser, qui se concentrera sur le traitement des matériaux et les applications des lasers haute puissance. LeddarTech a été invitée à titre de conférencier dans le cadre de cette dernière, qui promet de plonger les délégués dans un environnement d’apprentissage innovant proposant de l’information enrichissante à la fine pointe ainsi que des produits d’avant-garde, et qui engagera le public dans d’importants débats et discussions.

Heure de la présentation de LeddarTech : 13 octobre 2020 à 14 h 00, HNE

Présentateur : Robert Baribault, architecte principal chez LeddarTech

Sujet : « Le rôle critique joué par les capteurs LiDAR dans les progrès de la technologie en matière de conduite autonome ».

Pour s’inscrire : https://www.osa.org/en-us/meetings/osa_meetings/laser_congress/registration/





Partenaire principal à l’événement ScaleUp 360° – Sensor & Radar Systems (événement numérique)

Date : 14-15 octobre 2020

Renseignements sur l’événement : Sensor & Radar Systems est un événement incontournable où les participants couvrent l’ensemble du spectre de la détection et de la perception pour les véhicules automatisés, des équipementiers aux fournisseurs de rang 1, des experts en intelligence artificielle, capteurs, radars et systèmes de vision par imagerie aux développeurs et décideurs en conduite automatisée, apprentissage profond et systèmes de commande de véhicules.

Heure de la présentation de LeddarTech : 14 octobre 2020 à 07 h 45, HNE

Présentateurs : Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech et Youval Nehmadi, directeur Ingénierie, Fusion des données de capteurs et perception de LeddarTech Israël (VayaVision, une société LeddarTech)

Sujet : « L’automatisation de niveau 3 – Modalités de perception, perception et fusion ».

Pour s’inscrire : https://www.scale-up-360.com/en/sensor-radar-systems/register

« LeddarTech est fière de présenter et d’exposer lors de ces événements clés de l’industrie », a déclaré M. Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech. « Nous serons heureux de partager avec nos pairs nos connaissances techniques et notre expérience dans des technologies de détection qui soutiennent les applications d’aide à la conduite et de conduite autonome. Cette année a présenté des défis exacerbés par la COVID-19, et 2021 continuera de mettre à l’épreuve l’industrie des transports. Malgré tout, je suis confiant que des opportunités existent, et le fait de partager collectivement nos idées lors de ces événements nous outillera tous mieux pour l’avenir », a conclu M. Olivier.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un acteur de premier plan des solutions de détection environnementale pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout. Ces solutions permettent à ses clients de résoudre des défis critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™. LeddarTech propose aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 une solution de développement de LiDAR efficace, extensible et polyvalente qui leur permet de développer des LiDARs solid-state de classe automobile sur la base du LeddarEngine™. LeddarTech a mis au point 14 générations de LiDARs solid-state axés sur la plateforme LeddarEngine, qui fonctionnent 24/7 dans des environnements difficiles. Cette plateforme est activement déployée dans des navettes autonomes, des camions, des autobus, des véhicules de livraison, des robotaxis et des applications pour villes ou usines intelligentes. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance), la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

