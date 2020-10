KOTA QUEBEC, Oct. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, pemimpin global dalam teknologi pengindraan ADAS dan AD Level1-5 akan mempresentasikan dan menampilkan berbagai solusi bagi pelanggan otomotif dan mobilitas dalam dua acara digital global pada Oktober 2020. LeddarTech telah berpartisipasi dan memberikan presentasi di lebih dari 20 acara industri pada tahun 2020.



Dengan lebih dari sepuluh tahun pengalaman dalam ADAS dan AD, perusahaan ini telah menempatkan diri sebagai pemimpin industri dengan keahlian di bidang teknologi pengindraan. Hal ini terlebih lagi dibuktikan dengan akuisisi baru-baru ini dari perusahaan perangkat lunak sensor-fusi dan persepsi VayaVision dan akuisisi aset Phantom Intelligence pada bulan September 2020.

LeddarTech akan ikut serta dalam presentasi dan pameran di acara-acara berikut:

The Optical Society (OSA) Laser Congr e ss (Acara Digital)

Tanggal: 13-16 Oktober 2020

Informasi Acara: Kongres yang berlangsung selama tiga hari ini menyajikan dua subkonferensi: Advanced Solid-State Lasers Conference (ASSL), yang membahas peningkatan operasi dan aplikasi laser solid-state, dan Laser Applications Conference (LAC), yang berfokus pada pemrosesan bahan dan aplikasi untuk laser berdaya tinggi. LeddarTech telah diundang untuk berbicara sebagai bagian dari LAC, yang tentu akan melibatkan para delegasi dalam lingkungan pembelajaran yang inovatif dan memperkenalkan informasi terobosan baru, menawarkan wawasan berguna, menunjukkan produk mutakhir, serta melibatkan audiens dalam debat dan diskusi penting.

Waktu presentasi LeddarTech: 14 Oktober 2020, pukul 01.00 WIB

Pembicara: Robert Baribault, Principal Architect di LeddarTech

Topik: “The Critical Role Played by LiDAR Sensors in the Advancement of Autonomous Driving Technology” (Peran Penting yang Dimainkan oleh Sensor LiDAR dalam Kemajuan Teknologi Mengemudi Otonom).

Daftarkan diri Anda di: https://www.osa.org/en-us/meetings/osa_meetings/laser_congress/registration/





Lead E vent P artner at ScaleUp 360 ° – Sensor & Radar Systems (Acara Digital)

Tanggal: 14-15 Oktober 2020

Informasi Acara: Pesertanya mulai dari OEM hingga Tier 1, dari ahli AI, sensor, radar, dan sistem imaging vision hingga para eksekutif perusahaan mengemudi otomatis, pembelajaran mendalam, dan kontrol kendaraan. Siapa saja yang masuk dalam spektrum pengindraan & persepsi dalam kendaraan otomatis harus menghadiri acara Sensor & Radar Systems.

Waktu presentasi LeddarTech: 14 Oktober 2020, pada pukul 18.45 WIB

Pembicara: Pierre Olivier, Chief Technology Officer Leddartech dan Youval Nehmadi, Engineering Director – Sensor Fusion & Perception di LeddarTech Israel (VayaVision, LeddarTech Company)

Topik: “Level 3 Automation – Sensing Modalities, Perception, and Fusion” (Otomatisasi Level 3 – Modalitas Pengindraan, Persepsi, dan Fusi)

Daftarkan diri Anda di: https://www.scale-up-360.com/en/sensor-radar-systems/register

“LeddarTech bangga dapat memberikan presentasi dan ikut serta dalam pameran acara industri utama ini,” ucap Pierre Olivier, Chief Technology Officer LeddarTech. “Kami berharap dapat berbagi wawasan dan pengalaman industri kami dalam teknologi pengindraan yang memungkinkan terwujudnya ADAS dan AD bersama rekan-rekan kami. Tahun ini telah menghadirkan tantangan yang diperparah oleh COVID-19, dan 2021 akan terus memberikan tantangan pada industri transportasi. Namun, saya yakin bahwa peluang tetap ada dan dengan berbagi wawasan kolektif kita di acara ini, kita akan mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam menghadapi masa depan.” tutup Olivier.

Tentang LeddarTech

LeddarTech adalah pemimpin dalam solusi pengindraan lingkungan untuk kendaraan otonom dan sistem bantuan pengemudi yang canggih. Didirikan pada tahun 2007, LeddarTech telah berevolusi menjadi perusahaan sensor lingkungan end-to-end yang komprehensif dengan memungkinkan pelanggan mengatasi tantangan sensor dan persepsi penting di seluruh rantai nilai segmen pasar otomotif dan mobilitas dengan platform persepsi dan sensor-fusi LeddarVision™. LeddarTech memberikan solusi pengembangan LiDAR yang hemat biaya, dapat diskalakan, dan serbaguna untuk integrator sistem otomotif Tier 1-2 yang memungkinkan mereka mengembangkan LiDAR solid-state kelas otomotif berdasarkan fondasi LeddarEngine™. LeddarTech memiliki 14 generasi LiDAR solid-state berdasarkan platform LeddarEngine yang beroperasi 24/7 di medan yang berat. Platform ini secara aktif digunakan dalam angkutan otonom, truk, bus, kendaraan pengiriman, kota/pabrik pintar, dan aplikasi robotaxi. Perusahaan ini mengeluarkan beberapa inovasi dalam aplikasi sensor jarak jauh otomotif dan mobilitas mutakhir, dengan lebih dari 95 teknologi yang dipatenkan (disetujui atau menunggu persetujuan) yang meningkatkan kemampuan ADAS dan mengemudi otonom.

Informasi tambahan tentang LeddarTech dapat diakses di www.leddartech.com dan di LinkedIn, Twitter, Facebook, serta YouTube.

