魁北克市, Oct. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术领域的全球领先企业 LeddarTech ®将在2020年10月举行的两次全球数字形式活动上为汽车和出行领域客户介绍并展示多种解决方案。2020年LeddarTech的代表参与了超过20项行业活动并进行了演讲介绍。

公司在ADAS和AD领域拥有超过十年的行业经验，并已发展成为专注于传感技术的行业领导者，而最近收购传感器融合和感知软件公司 VayaVision 及在2020年9月收购 Phantom Intelligence 则进一步增强了公司的实力。

LeddarTech代表将在以下活动中发表演讲和进行展示：

美国光学学会（OSA）激光大会 （数字形式活动）

日期：2020年10月13日至16日

活动信息：这次为期三天的会议包括两次分会：关于改进固态激光操作和应用的先进固态激光大会（ASSL）和关注大功率激光材料处理和应用的激光应用大会（LAC）。LeddarTech获邀在 LAC 会议上发表演讲。这次会议将让与会代表沉浸在创新性的学习环境中，介绍开创性最新资讯，提供深入洞察知识，展示前沿产品，并让听众参与重要的辩论和讨论。

LeddarTech演讲时间：北美东部标准时间2020年10月13日下午2:00

演讲人：LeddarTech首席架构师Robert Baribault

主题：“LiDAR传感器在促进自动驾驶技术方面的关键作用”。

通过以下网站注册： https://www.osa.org/en-us/meetings/osa_meetings/laser_congress/registration/





ScaleUp 360 ° – 传感器和雷达系统 （数字形式活动）首席合作伙伴

日期：2020年10月14日至15日

活动信息：从原始设备制造商到一级供应商，从人工智能、传感器、雷达和成像视觉系统专家到自动驾驶、深度学习和车辆控制行业高管，无论参与者来自自动车辆感应和感知技术领域的哪一环节，都不应错过此次“传感器和雷达系统”活动。

LeddarTech演讲时间：北美东部标准时间2020年10月14日上午7:45

演讲人：Leddartech首席技术官Pierre Olivier和LeddarTech以色列公司（LeddarTech旗下企业VayaVision）传感器融合与感知工程总监Youval Nehmadi

主题：“3级自动化——传感模式、感知和融合”

通过以下网站注册： https://www.scale-up-360.com/en/sensor-radar-systems/register

“LeddarTech为能在这些重大行业活动中发表演讲和进行展示而感到自豪，” LeddarTech首席技术官Pierre Olivier先生表示。“我们期待与同行们分享我们在支持ADAS和AD的传感技术方面的行业见解和经验。今年的挑战因新冠肺炎而加剧，2021年运输行业将继续面临挑战。然而，我确信仍然存在机会，而且通过这些活动分享我们的集体见解将让我们所有人为未来做好更充分的准备，” Olivier先生总结说。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应解决方案的领先企业。LeddarTech成立于2007年，通过其LeddarVision™传感器融合和感知平台，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。LeddarTech为1-2级汽车系统集成商提供具有成本效益、可扩展、多功能的LiDAR开发解决方案，使得他们能够在LeddarEngine™的基础上开发汽车级固态LiDAR。LeddarTech拥有基于在恶劣环境中全天候运行的LeddarEngine平台的14代固态LiDAR。此平台被广泛部署在自动穿梭车、卡车、公交车、配送车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项专利技术（已授予或申请中），提升了ADAS及自动驾驶性能。

要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或者在 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 上关注其帐号。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.企业全球营销和传播副总裁

电话：+ 1-418-653-9000转232

daniel.aitken@leddartech.com

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