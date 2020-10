魁北克市, Oct. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是第 1 級至第 5 級 ADAS 和 AD 感應技術領域的領導者,將於 2020 年 10 月在兩個全球數碼活動上演講及展示為汽車和流動客戶而設的多個解決方案。LeddarTech 在 2020 年參加了 20 多個行業活動並在活動上演講。

LeddarTech 在 ADAS 和 AD 領域擁有超過十年經驗,最近收購感應器融合和感知軟件公司 VayaVision 及 Phantom Intelligence (2020 年 9 月),奠定了其感應技術行業領導者的地位。

LeddarTech 將於以下活動中演講及展示解決方案:

The Optical Society (OSA) Laser Congr e ss (數碼活動)

日期:2020 年 10 月 13 至 16 日

活動資訊:這個為期三天的大會包括兩個子會議:旨在改善固態激光操作和應用的 Advanced Solid-State Lasers Conference (ASSL),以及專注於高功率激光材料處理和應用的 Laser Applications Conference (LAC)。LeddarTech 獲邀在 LAC 上發言,LAC 承諾為與會代表創造創新學習環境,在當中帶來突破性新資訊、提供深入知識、展示尖端產品,以及吸引觀眾進行重要的辯論和討論。

LeddarTech 演講時間:2020 年 10 月 13 日下午 2:00(美國東部時間)

演講者:LeddarTech 首席架構師 Robert baribort

主題:「The Critical Role Played by LiDAR Sensors in the Advancement of Autonomous Driving Technology」(LiDAR 感應器在自動駕駛技術的進步中所扮演的關鍵角色)

請於以下網址註冊: https://www.osa.org/en-us/meetings/osa_meetings/laser_congress/registration/





ScaleUp 360 ° – Sensor & Radar Systems (數碼活動)的主要活動合作夥伴

日期:2020 年 10 月 14 至 15 日

活動資訊:活動涵蓋 OEM、一級、AI、感應器、雷達、成像視覺系統專家、自動駕駛、深度學習和車輛控制管理人員 – 不論參與者處於自動駕駛汽車感應和感知領域的哪個階段,Sensor & Radar Systems 活動都不容錯過。

LeddarTech 演講時間:2020 年 10 月 14 日上午 7:45(美國東部時間)

演講者:Leddartech 技術總監 Pierre Olivier 及 LeddarTech 以色列子公司 VayaVision 的感應器融合和感知工程總監 Youval Nehmadi

主題:「Level 3 Automation – Sensing Modalities, Perception, and Fusion」(第三級自動化 – 感應模態、感知和融合)

請於以下網址註冊: https://www.scale-up-360.com/en/sensor-radar-systems/register

LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier 先生表示:「LeddarTech 很榮幸能在這些重要的行業活動中演講和展示公司的解決方案。我們期待與同行分享我們在 ADAS 和 AD 感應技術領域的行業見解和經驗。今年的 COVID-19 疫情帶來更多挑戰,而 2021 年運輸業依然面臨重重挑戰。但我相信還有機會等著我們,並且在這些活動中分享我們的集體見解能令所有人為未來做更充足的準備。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 是自動駕駛汽車和高級駕駛員輔助系統的環境感應解決方案的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年,已發展成為一家全面的端對端環境感應公司,其客戶可以透過其 LeddarVision™ 解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。LeddarTech 為 1-2 級汽車系統集成器商提供了划算、可擴展的多功能 LiDAR 開發解決方案,使其能夠基於 LeddarEngine™ 開發汽車級固態 LiDAR。LeddarTech 擁有基於 LeddarEngine 平台的 14 代固態 LiDAR,其可在惡劣的環境中全天候運行。該平台已積極在無人駕駛穿梭工具、貨車、巴士、送貨車、智慧城市/工廠以及無人駕駛的士等部署應用程式。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新, 其超過 95 項的專利技術(已授予或申請中)提高 ADAS 及無人駕駛能力。

欲知更多關於 LeddarTech 的資訊,請瀏覽 www.leddartech.com 、我們的 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 及 YouTube 頻道 。

聯絡人:

Daniel Aitken,LeddarTech Inc. 全球企業營銷及傳播副總裁

電話:+ 1-418-653-9000(內線:232)

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision 以及相關標誌是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標記是或可能是用於辨認其有關擁有人的產品或服務的商標或註冊商標。