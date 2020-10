October 06, 2020 01:00 ET

Investors House Oyj

Lehdistötiedote 6.10.2020 klo 8.00

INVESTORS VIEW 10/2020 – ASUNTOSIJOITTAJALLA EI SYYTÄ HUOLEEN

Kiinteistösijoittamisen edut korostuvat nollakorkojen maailmassa

Investors Housen näkemyksen mukaan toimintaympäristö on asuntosijoittajan kannalta suotuisa. Asuntojen tasainen vuokratuotto on erityisen kiinnostavaa. ’’Nollakorkojen maailmassa asuntojen ennustettava ja säännöllinen vuokratuotto on poikkeuksellisen kiinnostava vaihtoehto. Kiinteistösijoittamisen edut – erityisesti jatkuva vuokrakassavirta – korostuvat tässä toimintaympäristössä aivan uudella tavalla’’, sanoo Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen.

Yksityishenkilöiden asuntorahoitus toimii hyvin

Investors Housen näkemyksen mukaan yksityisasiakkaiden rahoitusmarkkina toimii erittäin hyvin. ’’Yksi Suomen asuntomarkkinoiden vahvuuksia on pankkisektori. Maassa toimivilla pankeilla on halua ja kykyä rahoittaa kuluttajia olivat nämä hankkimassa omistus- tai sijoitusasuntoa. Toisinaan helposti unohdamme kuinka tärkeässä roolissa toimivan asuntomarkkinan kannalta pankkien rahoituskyky on’, sanoo Roininen.

Asuntovuokrausten määrä kasvussa

Investors House -konserniin kuuluvan OVV-ketjun asuntovuokrausten määrä kasvoi syyskuussa 4 % ollen 372 vuokrausta. Yhteensä 1-9/2020 ketjun yrittäjät vuokrasivat yhteensä 3.516 asuntoa mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

’’Asuntojen vuokrakysyntä on jatkunut syksyllä vahvana. Suurimmat kasvut olivat Tampereella ja Helsingissä, mutta vahva veto jatkui läpi maan kaikilla OVV:n 12 paikkakunnalla. Vuokra-asunnon keskeiset valintakriteerit – sijainti, huoneisto ja vuokran suuruus – ovat edelleen samat. Näiden suhteen kuluttajat ovat koko ajan astetta laatutietoisempia.’’ sanoo Satu Lukin, joka toimii OVV-yrittäjänä Joensuussa.

Helsinki 6.10.2020

