IBA va installer le premier système à faisceaux d'électrons (E-beam) et à rayons X pour les applications d'irradiation industrielle à Taïwan

Louvain-la-Neuve, Belgique, 6 octobre 2020 - IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions par faisceaux d'électrons et rayons X pour l’irradiation industrielle, annonce avoir signé un contrat avec SHIN-HO INSTRUMENTS CO, LTD, une filiale détenue intégralement par CHC Healthcare Group à Taiwan, pour une solution complète équipée avec un Rhodotron® TT300 Duo.

Le contrat, d'une valeur d'environ EUR 9 million, fournira au marché taïwanais une solution de pointe en matière d’irradiation par faisceaux d'électrons et de rayons X qui peut être utilisée pour diverses applications industrielles, telles que la stérilisation de dispositifs médicaux à usage unique (DMD). Le système est capable de traiter des palettes par rayons X et peut également être utilisé pour le traitement des aliments. Cette solution sera opérationnelle au cours du premier semestre 2022.

Le marché mondial de la stérilisation de dispositifs médicaux à usage unique (DMD) enregistre une croissance annuelle d'environ 7 %. Actuellement, environ 5 % des DMD sont stérilisés par faisceaux d'électrons et par rayons X, mais cette proportion augmente à un rythme très soutenu en raison de la pression mise sur les deux autres méthodes principales, l’oxyde d’éthylène (OEt) et le rayonnement gamma. Les technologies par faisceaux d'électrons et rayons X représentent une meilleure alternative à l'OEt et aux rayons gamma car elles offrent des solutions durables répondant aux défis liés à l'approvisionnement en cobalt et aux résidus de gaz, ainsi qu'à l'optimisation de la logistique et du processus de production.

« Nous sommes ravis que CHC Healthcare Group ait choisi le Rhodotron® pour ses opérations d'irradiation industrielle à Taïwan. Ce sera le premier système à faisceaux d'électrons et rayons X utilisé à des fins de stérilisation dans cette région », a déclaré Thomas Servais, vice-président de l’activité IBA Industrial. « Nous observons des tendances similaires partout dans le monde, où l'industrie se prépare à l'ère post gamma et OEt, en adaptant ses produits et ses procédés de fabrication. Les rayons X représentent non seulement une alternative reconnue à la stérilisation par rayons gamma, mais ils offrent également un plus grand niveau de qualité ainsi qu’un temps de traitement plus court ».

À propos des technologies d’irradiation par faisceaux d’électrons et rayons X à des fins de stérilisation

Lors du traitement par faisceaux d'électrons et rayons X, les boites ou palettes de dispositifs médicaux sont placées sur un convoyeur mobile. En passant sous le faisceau, les électrons ou les photons accélérés pénètrent les boites et tous les dispositifs médicaux dans leur emballage individuel à l’intérieur de ces boîtes. Les électrons et les rayons X ont la capacité de briser les chaînes d'ADN des organismes vivants, tels que les bactéries, ce qui permet de réduire la charge microbienne. Le processus est rapide, fiable et compatible avec la plupart des matériaux et ne nécessite aucune quarantaine après le traitement. Le même principe s'applique à l'irradiation des aliments.

À propos d'IBA Industrial

IBA Industrial fait partie de la division Other Accelerators d'IBA (Ion Beam Application S.A.). IBA Industrial développe, installe et maintient des solutions pour ses clients dans un large éventail de marchés et d'applications, y compris (mais pas exclusivement) la stérilisation de dispositifs médicaux par faisceaux d'électrons et rayons X.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, considérée comme la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.

Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA : Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de CHC Healthcare Group

CHC Healthcare Group (CHC) a été fondé en 1977 et compte près de 20 filiales dans le pays et à l'étranger. CHC est l'un des principaux fournisseurs taïwanais de solutions complètes de services de santé pour les équipements haut de gamme de radiothérapie, de radiologie, de neurochirurgie, d'ophtalmologie et de dentisterie. CHC est le distributeur principal exclusif d'un portefeuille de marques mondiales et compte plus de 60 ingénieurs de service expérimentés et certifiés qui fournissent un support après-vente et des services de maintenance de classe mondiale.

Site web : www.cyhc.com.tw

