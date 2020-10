Nykredit Realkredit A/S

October 06, 2020 02:52 ET

Til Nasdaq Copenhagen

Nykredit Realkredit A/S annoncerer udstedelse af hybrid kernekapital (AT1)

Nykredit Realkredit A/S annoncerer udstedelse af Additional Tier 1-kapitalbeviser. Udstedelsen vil være i benchmarkstørrelse, EUR-denomineret og uendeligt løbende med mulighed for førtidig indfrielse i 2026.

Nykredit har udpeget BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc og Nykredit Bank A/S til at forestå udbuddet.

Udstedelsen vil indgå i Nykredits kapitalgrundlag, og provenuet vil blive anvendt til at dække en del af Nykredits samlede finansieringsbehov.

Nykredit vil ansøge om at få kapitalbeviserne optaget til handel på Global Exchange Market, Euronext Dublin.

Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, vicedirektør Nicolaj Legind Jensen, tlf. 44 55 11 10, eller Head of Investor Relations Morten Bækmand Nielsen, tlf. 44 55 15 21.

