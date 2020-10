October 06, 2020 03:00 ET

October 06, 2020 03:00 ET

Pressmeddelande:



Elon Ljud & Bild och Alert Alarm inleder samarbete

Hemelektronikkedjan Elon Ljud & Bild och larmföretaget Alert Alarm inleder

ett nytt partnerskap och lanserar försäljning av uppkopplat hemlarm i 114 butiker

runt om i Sverige. Genom samarbetet når Alert Alarm konsumenten i butik.



Elon Ljud & Bild har under senaste året vuxit med 22 butiker och når nu de flesta hem

med sina 114 butiker runt om i Sverige. Man ser över möjligheter att bredda sortimentet.

När möjligheten att samarbeta med Alert Alarm dök upp var det naturligt för

Elon Ljud & Bild att satsa:

- Larm och tjänster i och runt hemmet är en naturlig utveckling av vårt sortiment. Nu tar vi

nästa steg i och med partnerskapet med Alert Alarm där vi kombinerar en trygg larmtjänst

med vår rikstäckande butikskedjas möjligheter att hjälpa kunden hela vägen hem, säger

Martin Torstensson, kedjechef för Elon Ljud & Bild.

Kedjan har tidigare sålt larmhårdvara. Detta blir första gången man kombinerar försäljning

av både hårdvara och larmtjänster i butik.

- Vi har tidigare sålt enklare larmprodukter till konsument i butik och ser en ökad efterfrågan

i att kombinera med en larmtjänst. Alert Alarms produkter är prisvärda och enkla att montera

själv. Men givetvis hjälper våra butiker till med installation och service om man så önskar,

säger Martin.

Alert Alarm har historiskt sålt sina produkter och tjänster online. I och med partnerskapet

med Elon Ljud & Bild utökar man sina försäljningskanaler till att nu också kunna erbjuda en

skräddarsydd larmlösning genom ett personligt möte i butiken.

- Samarbetet med Elon Ljud & Bild gör att vi kommer närmare våra kunder och kan erbjuda

service på den lokala orten. Att ha en lokal och känd aktör som leverantör tror vi är viktig för

många i vår målgrupp, säger Karl Leffler på Alert Alarm.

Under hösten har samtliga butiker genomgått en produktutbildning och är förberedda på att

ta hand om nya och befintliga kunder när försäljningen startar i oktober.

- Larmtjänster ingår i vår definition av det smarta hemmet och vi ser fram emot att serva

våra kunder med ytterligare ett produktområde som har blivit allt mer efterfrågat, säger

Daniel Nilsson, Elon Ljud & Bild-handlare i Sollefteå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Sjöstedt, VD Electra, mobil 070-525 84 59

Martin Torstensson, kedjechef Elon Ljud & Bild, mobil 073-444 44 44

Karl Leffler, VD Alert Alarm, mobil 070-954 07 77





Om Elon Ljud & Bild

Elon Ljud & Bild är tillsammans med Elon Sveriges ledande fackhandelskedjor inom

vitvaror och hemelektronik med över 400 butiker runt om i Sverige. Elon Ljud & Bild

ägs av lokala handlare och ingår i de koncept som drivs i Electra Gruppens regi. Med

lokala, engagerade entreprenörer som kan sin marknad och sina produkter får kunden

hjälp före, under och efter köp.

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054

Electra är verksamt inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar

och driver koncept för butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp.

Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och webblösningar i kombination med

lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor

och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterad på

Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap. Denna information lämnades, genom

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2020 kl. 09.00.

Bilaga