L’enrobage du graphite sphérique de Nouveau Monde représente l’étape ultime et la plus avancée dans la chaîne de valeur du matériel d’anode pour batteries, générant des marges bénéficiaires intéressantes.



Les technologies d’enrobage avancé de Forge Nano amélioreront la performance du graphite de Nouveau Monde dans le cadre des batteries lithium-ion.

La production de matériel d’anode de graphite à haut rendement avec enrobage confirme la position de Nouveau Monde à titre de chef de file dans le marché des matériaux pour batteries à l’extérieur de la Chine.

Forge Nano jouit de l’appui de plusieurs chefs de file de l’industrie, dont Volkswagen, LG Technology Ventures et Mitsui Kinzoku.

MONTRÉAL, 06 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite (« Nouveau Monde » ou la « Compagnie ») (TSXV : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) et Forge Nano, basé au Colorado aux États-Unis, ont le plaisir d’annoncer la signature d’une importante entente de collaboration pour l’utilisation des technologies exclusives de Forge Nano en matière d’enrobage par disposition atomique au laser (Atomic Laser Disposition ou « ALD »). L’enrobage de graphite sphérique est la dernière étape du procédé requise pour compléter la gamme de produits à base de graphite de Nouveau Monde destinée aux secteurs des véhicules électriques et de l’énergie renouvelable. Cette entente s’insère dans le cadre de la stratégie de Nouveau Monde, qui entend se positionner comme producteur pleinement intégré de matériaux pour batteries, offrant à ses actionnaires des revenus accrus et des marges intéressantes tout en offrant à ses futurs clients une source fiable et durable de produits de haute qualité.

Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde, explique : « Nous sommes très excités à l’idée de collaborer avec Forge Nano, un chef de file mondial de l’ingénierie de surface basé aux États-Unis, qui est bien établi dans le secteur des véhicules électriques et des batteries. Grâce à leur technologie de placage ALD, nous serons en mesure d’offrir à nos clients une meilleure solution en termes de matériaux pour batteries. Ce partenariat avec Forge Nano permettra à Nouveau Monde de commercialiser un matériel d’anode actif qui est optimisé pour chaque système de batterie, utilisant des cathodes et des électrolytes de compositions chimiques spécifiques. Cet enrobage jouera un rôle crucial pour mieux assurer la compatibilité des échanges ioniques, ce qui propulsera le rendement des batteries au-delà de ce que l’on connaît actuellement. »

James Trevey, directeur des technologies de Forge Nano, explique : « Nous sommes emballés à l’idée de nous associer à Nouveau Monde pour offrir des produits de graphite à haut rendement, personnalisés et capables de répondre aux exigences de toutes les applications possibles. Nous sommes non seulement enthousiastes à propos du potentiel d’affaires de ce partenariat, mais nous apprécions la possibilité de travailler avec des gens qui sont tout aussi passionnés que nous pour l’innovation et les avancées commerciales. Tous les ingrédients sont réunis pour bâtir un partenariat à long terme. »

Qu’est-ce qui rend l’enrobage ALD aussi efficace pour les matériaux pour batteries lithium-ion ?

Lorsqu’il est ajouté aux poudres d’anodes, aux poudres de cathodes, aux poudres d’électrolytes à l’état solide et aux matériaux séparateurs, ou à toute combinaison de ces éléments, le résultat est un cycle de vie amélioré et une réduction de la perte de la capacité, une meilleure conductivité ionique ou électronique, une plus grande stabilité en conditions de haute tension, une plus grande rétention de la capacité sous chargement rapide, une meilleure stabilité en conditions de stockage à haute température et en conditions de fonctionnement à des températures extrêmement basses ou élevées. De plus, il sert de protection contre les réactions aux interfaces, a une faible génération de gaz, une plus grande résistance à l’humidité, une thermodynamique modifiée aux interfaces, une haute résistance aux températures en cas d’emballement thermique, et un niveau de tolérance élevé.

Le gouvernement des États-Unis déclare l’état d’urgence pour l’établissement d’une source d’approvisionnement en graphite nord-américaine

Le 30 septembre 2020, la présidence des États-Unis a émis un décret visant à contrer la menace à la chaîne d’approvisionnement interne découlant de la dépendance en minéraux critiques provenant d’adversaires étrangers, dont les pratiques ne favorisent pas et ne respectent pas les normes appropriées de la chaîne d’approvisionnement de minéraux, menant à des violations des droits de la personne, du travail forcé et du travail d’enfants, des conflits violents, et des dommages à la santé des personnes et à l’environnement :

« Les États-Unis dépendent à 100 % des importations pour le graphite, lequel est utilisé pour la fabrication de batteries et piles avancées pour les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables, et les véhicules hybrides et électriques. La Chine produit plus de 60 pour cent du graphite mondial et la quasi-totalité de la production mondiale de graphite de haute pureté requise pour les batteries et piles rechargeables. À l’égard de ces minéraux et d’autres minéraux critiques identifiés par le Secrétaire de l’Intérieur, nous devons réduire notre vulnérabilité face aux actions néfastes des gouvernements étrangers, aux désastres naturels et aux autres perturbations possibles de l’approvisionnement. Notre sécurité nationale, notre politique étrangère, et notre économie dépendent d’un approvisionnement stable pour chacun de ces minéraux. Je déclare par les présentes l’urgence nationale de contrer cette menace. »



(traduit de l’anglais)

Source : https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-addressing-threat-domestic-supply-chain-reliance-critical-minerals-foreign-adversaries/

Nouveau Monde répondra à cette demande et à d’autres demandes similaires en assurant un approvisionnement fiable et éthique.

Modalités de l’entente

L’entente prévoit la mise sur pied d’un partenariat en plusieurs étapes, qui permettra à Nouveau Monde d’entreprendre rapidement la production, tout en se préparant pour la production commerciale d’ici 2023.

Initialement, Nouveau Monde fournira à Forge Nano des lots-tests de graphite sphérique afin d’établir les paramètres opérationnels optimaux pour le procédé ALD. Nouveau Monde fera ensuite l’acquisition d’un premier module ALD de Forge Nano, lequel sera ajouté à l’usine de démonstration de matériel d’anode pour batteries de la Compagnie située au Canada. Entretemps, Forge Nano collaborera avec Nouveau Monde pour la conception et les spécifications de l’équipement ALD qui sera intégré aux installations de production commerciale à pleine capacité de la Compagnie. Nouveau Monde prévoit produire, une fois rendue à pleine capacité, 40 000 tonnes par année de matériel d’anode pour batteries, tout en conservant une capacité d’expansion future afin de répondre à la demande sur les marchés.

À propos de Forge Nano

Forge Nano est un chef de file mondial en ingénierie de surface et en technologies de nanoenrobage de précision, utilisant la technologie ALD. Les technologies exclusives et les procédés de fabrication de la société produisent rapidement et à coût abordable des enrobages de l’épaisseur d’un angström, commercialement viables pour une vaste gamme de matériaux, d’applications et de secteurs industriels. La suite de produits et de services ALD et PALD de Forge Nano couvre toute la gamme des outils de laboratoire jusqu’aux systèmes de fabrication à l’échelle commerciale. Au cours de la dernière année, la société a reçu des appuis majeurs et a conclu d’importants partenariats avec Volkswagen, LG Technology Ventures, Mitsui Kinzoku, Air Liquide et Sumitomo Corporation of Americas.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite est en voie de devenir un acteur clé de la révolution des énergies durables. La Société développe la seule source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anodes pour batteries en Amérique du Nord. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité pour le début de l’année 2023, la Compagnie fournira des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries Li-ion. Avec ses opérations à faible coût et en respectant les plus hautes normes ESG, Nouveau Monde Graphite deviendra un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement en matériaux robustes et fiables tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

