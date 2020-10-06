企業客戶和高級領導層由商務航空轉向私人公務航空

新冠病毒全球大流行下，企業客戶對公務機的興趣大幅增加49%

全新推出的Dynamic Corporate Membership企業會員計劃將為企業客戶提供安全可靠且具經濟價值的出行解決方案



倫敦, Oct. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球首間且唯一一間公務航空公司——維思達公務機，今日公佈推出全新的Dynamic Corporate Membership企業會員計劃，為環球企業提供靈活的出行解決方案。

在新型冠狀病毒的疫情衝擊下，全球航空業將迎接新常態，加速體現以下新趨勢：

企業現時傾向派遣整個團隊前往世界各地，以確保業務能持續運作，業內研究報告顯示，31%美國公司正以私人公務機作商務出行*；

自新冠肺炎的出現，全球企業對維思達公務機的興趣大幅增加49%；

美國企業對維思達公務機的興趣倍增，佔新客戶查詢逾41%；

根據行業報告**，基於目前的不確定性以及航班安排限制，美國對商用航空的需求比往年下降了50%，而公務航空的需求則維持於2019年的86%水平；

由於科技行業自2月份起持續增長，並對未來發展抱樂觀態度，科技公司在公務航空的企業預訂中所佔的比例甚高；

同時，維思達公務機錄得長途航線的迅速需求增長：過去六個月內，飛行五小時以上的航班比上年同期增長44%，而飛行時數達八小時以上的航班佔所有訂單的11%；

在過去六個月，維思達公務機最受歡迎的航線包括往來英國和法國、往來美國和中國，以及往來英國和意大利的航班。



企業客戶的需求改變迅速，如要求提供24/7全天候的服務時間、出行的最大靈活性，以及有信譽的安全協議。維思達公務機深明企業客戶的需要，並提出快速應變措施，推出為企業客戶度身設計的Dynamic Corporate Membership企業會員計劃。

為支援全球企業及組織在市場多方的不確定因素下聯手重啟經濟，嶄新的Dynamic Corporate Membership企業會員計劃將提供以下解決方案：

提供公務旅行的快速及靈活安排，包括於一天內完成會員登記註冊、延後結算、無限飛行時間，及保證提供額外飛機以安排兩架飛機同時出行或讓飛機處於待命狀態；

特派維思達公務機航班經理進駐企業客戶總部，以專責處理客戶的需求，簡化出行流程；

為減低新型冠狀病毒的傳播風險，將為企業客戶的公務航班遺派專責空中服務員；

維思達公務機擁有超過70架飛機，能到訪187個國家和地區，航線目的地可覆涵北美洲、歐洲、中東及亞洲，及包括印度境內航班；

全面減少溫室氣體排放並設有碳補償選項，遵守最高的環境標準以提供可持續的飛行。



維思達公務機首席商務官Ian Moore指：「新型冠狀病毒對商用航空的影響顯而易見，公務航空正與全球接軌，快速應變以回應環球企業的迫切需求。Dynamic Corporate Membership企業會員計劃將為客戶提供最大的靈活度及極低的承諾負擔，因我們深明更安全及更可靠的解決方案，對企業重新開拓業務至關重要。」

Information:

Jennifer Farquhar | VistaJet | press@vistajet.com

關於維思達公務機 (VistaJet)

維思達公務機是首間及唯一一間公務航空公司。維思達公務機的70多架銀色機身紅條紋的公務機機隊已將許多企業、政府和私人客戶送抵187個國家，覆蓋全球96%的地區。Thomas Flohr於2004年成立維思達公務機，率先開創了創新的航班商業模式，即客戶只需承擔實際飛行小時的費用，就可獲得整個機隊的候命，而無需涉及與飛機所有權有關的責任與資產風險。維思達公務機獨具特色的會員計畫為客戶提供了中遠端航班時數客制化訂購方案，方便客戶隨時隨地啟航。客戶還可以通過業內首個點對點預訂應用程式或24小時全球團隊預約一次性的飛行服務。

維思達公務機為維思達國際控股旗下資產之一。維思達國際控股是全球公務機飛行方案領袖，融合提供創意飛行方案的公司獨特組合，網羅公務航空業的主要功能：全球飛行覆蓋、飛機租賃買賣和融資服務，以及科技基礎設施的研發。

如欲瞭解有關維思達公務機的更多資訊和新聞，請瀏覽：vistajet.cn

維思達公務機有限公司是一家歐洲的航空飛行器運營商，以公司號C 55231在馬爾他註冊，運營隸屬No. MT-17馬爾他航空運營證書註冊的9H飛機。在美國，維思達公務機與其子公司不是直接的航空運營商。維思達公務機在美國所擁有及註冊的飛機由其在美國的航空運營商運作，包括XOJET航空有限公司 。

* https://privatejetcardcomparisons.com/2020/09/23/new-survey-provides-bullish-outlook-for-fall-private-jet-travel/

** https://flightaware.com/news/article/Aviation-Stats-Update-September-22-2020/1492

本公告隨附的圖片載於: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d67dc3f9-4dea-4be1-9371-5243dc668340