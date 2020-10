Pour EcoVadis, un système de management de la RSE efficace est constitué de Politiques, d’Actions et de Reporting sur les résultats. Aujourd’hui l’équipe Limonetik est fière de recevoir la médaille Or EcoVadis récompensant sa stratégie et sa dynamique de développement durable à l’appui de preuves factuelles.

Une démarche inscrite dans le long terme

Dès 2014 Limonetik s’est engagée dans une démarche de développement durable adossée à une dynamique d’amélioration continue. Ainsi, l’acteur des Fintechs a signé la Charte de la Diversité, est devenue membre du Global Compact et d’ EcoVadis , s’est engagée dans des actions d’inclusion auprès des Entreprises pour la Cité , et a obtenu la certification EnVol (Engagement Volontaire de l’Entreprise pour l’environnement) au printemps 2020 grâce à un travail mené avec Riposte Verte …

Une démarche participative

Initiée par le Comité de Direction de l’entreprise, un comité RSE, basé sur le volontariat, a été créé début 2018. Réunissant 18 des 46 collaborateurs, ceux-ci se sont répartis les rôles et les objectifs suivants leurs fibres et motivations personnelles.

C’est l’ensemble des axes de la RSE qui a ainsi pu être traité avec pour objectif l’amélioration continue de l’implication et de la satisfaction de l’ensemble des parties prenantes.

Une démarche factuelle

Le système de management de la RSE de Limonetik, à travers ses politiques et ses actions concrètes, a pu voir des résultats rapidement positifs et fédérateurs.

« La transformation et l’innovation prennent de multiples facettes et se retrouvent à tous les niveaux de l’entreprise. En R&D comme aux Ressources Humaines, à la Relation Client comme au Produit ou à la Comptabilité, ce sont toutes nos habitudes et nos organisations qui doivent être repensées pour construire un demain sain et durable » expose Corinne Estève Diemunsch, Directrice Marketing et Communication, Responsable RSE et Développement RH

Dès début 2018, l’entreprise a mis en place une charte de mobilité proposant à chaque salarié, quelles que soient ses position et fonction, de bénéficier du télétravail. Dans ce sens l’entreprise a renouvelé l’ensemble de son parc informatique. Ainsi, tout son personnel est équipé d’équipements mobiles qu’il soit en CDI, CDD, alternance ou encore en stage. Les anciens matériels ont été revendus ou donnés à des entreprises spécialisées et des associations. Avant le confinement, en Mars dernier, 79% des salariés avaient choisi de bénéficier du télétravail. Aujourd’hui 99% d’entre eux ont opté pour un rythme équilibré entre le travail en présentiel et à distance. Une prime d’installation et un forfait mensuel d’indemnité ont été créé.

L’entreprise a mis en place un circuit de tri et de recyclage avec notamment Les Joyeux Recycleurs ou encore Aceccit . Avec pour objectif que 99% des déchets soient valorisés, le déménagement de l’entreprise en septembre 2020 a été un défi gagné ! Ce sont 22m³ de mobilier qui ont été recyclés ; les déchets inévitables comme les cartons ont tous été évacués en déchetterie et tracés. Un soin particulier a été porté à l’aménagement en circuit court des nouveaux locaux et à l’implication RSE des sous-traitants.

Si 72% du personnel utilisent les transports collectifs, 25% préfèrent la marche ou encore le vélo ; un espace de rangement dédié a donc été prévu ainsi qu’une douche pour les actifs.

Autant d’exemples d’actions qui témoignent de l’engagement de Limonetik et de ses collaborateurs en faveur du développement durable.

Limonetik parmi le TOP 5 des sociétés de son secteur d’activité engagées dans la RSE au niveau mondial

Etablis sur sept principes fondateurs (analyse fondée sur des preuves, diversification des sources, technologie, traçabilité & transparence, excellence par l’amélioration continue, secteur d'activité, pays et taille de l’organisation, évaluation réalisée par des experts internationaux) dans quatre domaines (Environnement, Social et Droits de l’homme, Ethique, Achats Responsables), EcoVadis, après avoir analysé sa démarche RSE, a attribué à Limonetik la médaille Or ; soit une place parmi les 5% d’entreprises au niveau international à se voir octroyer une note entre 66 et 72 (sur 100).

« La lame de fond est engagée ! L’énergie commune déployée adossée à nos politiques et actions terrain nous ont permis non seulement d’obtenir une note de 70 sur 100 en répondant aux sept principes fondateurs EcoVadis mais surtout de nous projeter dynamiquement dans un avenir citoyen plus responsable et donc meilleur pour tous ».