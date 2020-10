Selskabsmeddelelse nr. 40

Vejle, den 6. oktober 2020

Waturu Holding A/S har den 28.9.2020 bortvist selskabets CFO Michael Nørgaard.



Der er efter Michael Nørgaards opsigelse, fundet uregelmæssigheder, som selskabet

undersøger og som kan føre til politianmeldelse af Michael Nørgaard.



Fra et økonomisk perspektiv er beløbet ikke kritisk for selskabet eller selskabets likviditet.



Direktør Toke Reedtz udtaler, ”det er en ærgerlig situation, men de transaktioner der er fundet

af selskabets revisor, kan desværre ikke negligeres og når vi er bekendt med det samlede

omfang, vil selskabets advokat tage stilling til det videre forløb”.

Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Vejlensisk Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ

vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand

samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og

dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet

Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.



Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3 rd ,

1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com



Nasdaq First North Growth Market

