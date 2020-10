MONTRÉAL, 06 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que son conseil d'administration actuel a proposé une liste d'administrateurs pour la prochaine assemblée générale annuelle et extraordinaire (l' « Assemblée ») des actionnaires qui se tiendra le 6 novembre 2020. La liste des administrateurs proposés par TomaGold qui sera soumise au vote lors de l'Assemblée sera la suivante : David Grondin, Michel E. Labrousse, Jean-Sébastien Jacquetin, Caitlin Jeffs, Albert Contardi et Wanda Cutler. Robert Desjardins, Pierre Lépine, Robert Rosner et Vittorio Violo ne présenteront pas leur candidature pour réélection lors de l'Assemblée. La Société souhaite les remercier pour leurs précieuses contributions au fil des ans.



La Société a également créé un comité consultatif composé de Victor Cantore, Claude Larouche, George C. Patterson et Robert McPhinney, et elle a nommé André Jean à titre de directeur de l'exploration au Québec et Caitlin Jeffs à titre de directrice de l'exploration en Ontario et dans le reste du Canada.

« Avec la transaction de Monster Lake, notre position financière renforcée et nos projets aurifères prometteurs dans les camps miniers de Chibougamau et de Red Lake, le moment était venu de mieux aligner notre structure d'entreprise à notre nouvel objectif de devenir une société minière aurifère canadienne de premier plan », a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Ces nouvelles nominations renforceront et approfondiront notre expertise géologique, financière et de communication et amélioreront considérablement notre réseau au sein des communautés minières et financières. L'ajout à notre équipe du géologue André Jean, à qui nous pouvons attribuer les premières découvertes à haute teneur sur Monster Lake, et de la géologue Caitlin Jeffs, avec sa grande connaissance du camp minier de Red Lake, nous aidera à structurer nos activités d'exploration de manière à pouvoir reproduire ce que nous avons réalisé à Monster Lake. Je suis convaincu que cette nouvelle structure d'entreprise a le potentiel de créer une forte valeur ajoutée pour nos actionnaires à long terme. »

Nominations au sein du conseil d'administration qui seront soumises au vote des actionnaires de TomaGold à l’Assemblée qui se tiendra le 6 novembre 2020 :

David Grondin

Président et chef de la direction, TomaGold

David Grondin œuvre dans le secteur financier et minier depuis plus de 20 ans. Il est président et chef de la direction de TomaGold depuis décembre 2011 et administrateur de AM Resources. Il était président et chef de la direction de NQ Exploration d’octobre 2007 à mai 2018. Il a également agi à titre d'analyste financier pour CTI Capital Inc. de 1997 à 2000. M. Grondin est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires (finance) de HEC Montréal et possède de l’expérience dans les premiers appels publics à l'épargne, les fusions et acquisitions et les prises de contrôle inversées.

Michel E. Labrousse

Associé directeur, Mazarin Capital

Au cours des vingt dernières années, Michel Labrousse a créé diverses entreprises dans le domaine des banques d'investissement et des marchés financiers en Europe et en Asie. Il est actuellement associé directeur chez Mazarin Capital, une société d'investissement basée à Hong Kong spécialisée dans les ressources naturelles. Il est également conseiller principal de StormHarbour Securities Hong Kong, une petite société de titres de créance sur les marchés des capitaux qui se concentre sur les entreprises ayant des activités en Chine et qui possède une certaine expertise dans les domaines des infrastructures, des ressources naturelles et de l'immobilier. Il a été responsable des activités des marchés financiers et des filiales en Asie de Natixis, le groupe bancaire français, jusqu'en juillet 2009, où il a concentré ses efforts pour développer la franchise des marchés publics, en mettant l'accent sur les activités liées aux actions, aux matières premières et aux produits dérivés à revenu fixe. Il a également participé à la création d'une entreprise de solutions stratégiques pour les sociétés et les institutions afin de couvrir leurs besoins de financement et de couverture des risques. Auparavant, il a dirigé la même entreprise au Japon pendant dix ans. Ses équipes ont développé diverses solutions de financement pour l’optimisation de la gestion du passif. Alors qu'il était basé à Londres, il a également développé un fonds de couverture interne macro mondial lorsqu'il était responsable adjoint des activités bancaires de marché et d'investissement couvrant toutes les catégories d'actifs.

Jean-Sébastien Jacquetin

Associé directeur, Cavendish Investment Corp.

Jean-Sébastien Jacquetin possède plus de 20 ans d'expérience en financement des entreprises et en banque d'affaires pour les petites et moyennes entreprises. Il est actuellement associé directeur chez Cavendish Investment Corp., un bureau multifamilial à Hong Kong. M. Jacquetin a débuté sa carrière en tant que chargé de projet pour l'UNESCO à Paris, puis a travaillé comme gestionnaire de placements pour la Banque Natixis à Paris et à New York, où il a coordonné les commanditaires de fonds et les contacts sur les marchés de capitaux. Après Banque Natixis, M. Jacquetin a travaillé chez Meredith Financial Group et Du Pasquier à New York, où il s'est occupé du financement d'entreprises, du conseil et du courtage institutionnel. Depuis 2016, M. Jacquetin a passé son temps en Asie, où il a travaillé pour Citic Hyperion, aidant ses clients corporatifs à diversifier leurs investissements, à les conseiller en financement d'entreprises et à établir des partenariats stratégiques. M. Jacquetin est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université de Montréal et d'un MBA de l'Institut d'études politiques - Sciences Po Paris.

Caitlin Jeffs

Associée fondatrice et propriétaire, Fladgate Exploration Consulting

Caitlin Jeffs a obtenu son B.Sc. avec mention en géologie à la University of British Columbia en 2002. Depuis 2002, Caitlin a travaillé pour plusieurs petites et grandes entreprises dans le domaine de l'exploration aurifère et des métaux de base. La plupart de son expérience a été acquise chez Placer Dome CLA Inc. et Goldcorp Inc., où elle a géré tous les aspects des projets d'exploration en profondeur et s'est spécialisée dans la technologie SIG et la modélisation 3D des corps minéralisés. Elle est associée fondatrice et propriétaire à 33% de Fladgate Exploration Consulting Corporation de Thunder Bay, en Ontario, une société de conseil offrant des services complets dans le domaine de l'exploration minière.

Albert Contardi

Président et chef de la direction, QcX Gold

Albert Contardi est un consultant/conseiller qui possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine juridique, des investissements et des marchés de capitaux. Il est actuellement président de Generic Capital Corporation, une société financière d'EMD basée à Toronto, ainsi que président et chef de la direction intérimaire de QcX Gold, une petite société d'exploration basée au Québec. M. Contardi a une expérience dans le conseil et la mise en place d’opérations de financement d'entreprises dans les secteurs minier, technologique et biotechnologique afin de maximiser la valeur des projets/actifs. Il a été admis au barreau de l'Ontario et est diplômé de la faculté de droit de la Queen's University. De plus, M. Contardi siège au conseil d'administration de diverses sociétés publiques.

Wanda Cutler

Associée directrice, Cutler McCarthy

Wanda Cutler a travaillé avec des émetteurs assujettis pendant plus de 20 ans dans les domaines des marchés de capitaux, du développement des entreprises, du marketing et de la communication avec les investisseurs. Elle a agi en tant que conseillère stratégique auprès d'un certain nombre de sociétés publiques, notamment de nombreuses petites sociétés minières, des sociétés d'investissement et des sociétés d'énergie alternative. Au cours de sa carrière, elle a participé à de nombreux financements par actions/de dettes, à des fusions et acquisitions, à des alliances stratégiques et a été l'incubatrice de nouvelles entreprises. De plus, elle siège au conseil d'administration de diverses sociétés publiques. Wanda est titulaire d'un baccalauréat en sciences sociales (sciences politiques) de l'Université d'Ottawa et est présidente de Cutler McCarthy, une société de conseil en marchés de capitaux.

La circulaire d'information de la direction et les autres documents de procuration pour l'Assemblée seront envoyés aux actionnaires et seront disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Comité consultatif

Victor Cantore

Président et chef de la direction, Amex Exploration

Victor Cantore est un professionnel chevronné des marchés financiers spécialisé dans les secteurs des ressources et de la haute technologie. Il a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du conseil et de chef de file, ayant débuté sa carrière en 1992 en tant que conseiller en placement et qu’il a ensuite occupé des postes de direction tant dans les entreprises publiques que privées. Au cours de sa carrière, il a organisé et structuré de nombreux financements d’actions et de dettes, des fusions et acquisitions, des coentreprises et des alliances stratégiques. M. Cantore siège aux conseils d’administration de diverses entreprises, tant privées que publiques.

Claude Larouche

Claude Larouche est un géologue possédant plus de 45 ans d'expérience dans l'exploration et le développement miniers. Il est diplômé de l'UQAC (Université du Québec à Chicoutimi) en 1974 avec un diplôme en génie géologique et a complété un M.Sc. en géologie à l'Université Carleton (Ottawa) en 1979. M. Larouche a travaillé comme consultant indépendant depuis 1980, réalisant des programmes d'exploration pour les prospecteurs, les sociétés minières juniors et seniors et les organismes gouvernementaux du Québec et de l'Ontario. Il a également complété des programmes d'exploration régionaux sur l'île de Baffin et des programmes limités aux États-Unis. M. Larouche se spécialise dans les métaux précieux, les métaux de base et les minéraux industriels et participe directement à de nombreux projets de recherche, incluant la « lixiviation sélective ».

George C. Patterson

La carrière de George Patterson en tant que géologue professionnel couvre plus de 40 ans. Il a commencé sa carrière dans le secteur privé et, peu après, est passé dans le secteur public en tant que géologue résident pour Thunder Bay. Il a ensuite travaillé pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement de la Saskatchewan, où il a contribué à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes gouvernementaux, académiques et industriels conçus pour coordonner, soutenir et promouvoir l'industrie minière et le développement économique local. Il a également travaillé sur un certain nombre d'initiatives visant à établir des relations solides avec les peuples autochtones et leurs communautés.

Robert L. Phinney

Robin L. Phinney a obtenu un diplôme d’ingénieur chimique de la Lakehead University. Au début de sa carrière, il a acquis une solide expérience dans l’ingénierie d’usine, le développement de procédés, le développement de produits et les ventes et marketing, notamment auprès des sociétés Potash Corporation of Saskatchewan et Kaolin Industries. En 2002, il a cofondé Whitemud Resources pour laquelle il a ensuite travaillé comme vice-président de l’ingénierie de 2005 à 2007. En 2007, il a fondé Karnalyte Resources et a agi à titre de président, chef de la direction et administrateur jusqu’en 2014, et par la suite, à titre de président, président du conseil et administrateur jusqu’en 2017.

Équipe géologique

André Jean, P.Geo.

Directeur de l’exploration, Québec

André Jean a été le géologue en chef du projet Monster Lake depuis le tout début jusqu'à son départ en 2018. Il a plus de 35 ans d'expérience en géologie, ayant travaillé pour de nombreuses sociétés minières au Québec, en Amérique centrale et du Sud et en Afrique, notamment Les Mines Seleine, Louvem, Lac Minerals et Osisko. M. Jean a obtenu un diplôme d'ingénieur géologue de l'Université du Québec à Chicoutimi en 1979.

Caitlin Jeffs, P.Geo.

Directrice de l’exploration, Ontario et le reste du Canada

Caitlin Jeffs a obtenu son B.Sc. avec mention en géologie à la University of British Columbia en 2002. Depuis 2002, Caitlin a travaillé pour plusieurs petites et grandes entreprises dans le domaine de l'exploration aurifère et des métaux de base. La plupart de son expérience a été acquise chez Placer Dome CLA Inc. et Goldcorp Inc., où elle a géré tous les aspects des projets d'exploration en profondeur et s'est spécialisée dans la technologie SIG et la modélisation 3D des corps minéralisés. Elle est associée fondatrice et propriétaire à 33% de Fladgate Exploration Consulting Corporation de Thunder Bay, en Ontario, une société de conseil offrant des services complets dans le domaine de l'exploration minière.

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. Elle a présentement une entente de coentreprise avec IAMGOLD Corporation pour le projet Monster Lake et avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. pour la propriété Baird. TomaGold possède des participations dans huit propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec : Monster Lake, Winchester, Lac à l'eau jaune, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur, Obalski et Lac Doda. Elle possède également une participation de 24,5 % dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario.

Contact:

David Grondin

Président et chef de la direction

(514) 583-3490

www.tomagoldcorp.com

