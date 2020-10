Faits saillants :



Levé magnétique héliporté de haute définition d’envergure régionale complété

Levés géochimiques régionaux complétés d’ici novembre (3,650 échantillons)

complétés d’ici novembre (3,650 échantillons) 42 , 5 kilom è tre s de polarisation provoquée (« PP ») complétés sur la propriété en coentreprise

complétés sur la propriété en coentreprise 52 kilomètres carrés ajoutés à la propriété sous option La Peltrie

à la propriété sous option La Peltrie Programme de forage prévu au T1 2021



Toronto, 06 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir de présenter une mise à jour à propos de son programme d’exploration 2020 sur le projet Detour Québec (le « projet »), situé à 40 kilomètres au nord-ouest de Matagami, Québec, adjacent à la propriété de la mine Detour Lake en Ontario. Le projet englobe quatre propriétés : la coentreprise Gaudet-Fénélon, l’option La Peltrie, et le bloc principal et le bloc nord de la propriété Detour Québec. Suivant l’ajout de 52 kilomètres carrés à l’option La Peltrie, la position de terrain consolidée s’élève maintenant à 1 434 claims couvrant une superficie de 777 kilomètres carrés sur une distance de 90 kilomètres le long du prolifique et très favorable segment aurifère Detour (figure 1).

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « En 2020, Probe est devenu le deuxième plus grand détenteur de terrains dans la ceinture Detour, en consolidant plus de 770 kilomètres carrés pour couvrir ces couloirs aurifères très prometteurs. Afin d’explorer efficacement une superficie aussi grande, cette année nous avons mis en œuvre la première phase de notre programme, impliquant de vastes levés géophysiques et géochimiques d’envergure régionale, qui fourniront une couverture complète de l’ensemble de notre position de terrain. Ces levés serviront à mettre en lumière les secteurs prioritaires pour la deuxième phase d’exploration, incluant du forage visant à faire des découvertes, laquelle débutera dès le T1 2021. Nous sommes très encouragés par les résultats préliminaires de nos travaux, qui indiquent un grand potentiel aurifère pour le projet Detour, et nous publierons des mises à jour à mesure que nos programmes avancent dans la région. »

Propriété en coentreprise Gaudet- F éné lon

La propriété en coentreprise Gaudet-Fénélon (50 % Probe Metals / 50 % Exploration Midland) est constituée de 226 claims (125 kilomètres carrés) couvrant une étendue latérale de 35 kilomètres le long du couloir aurifère Lower Detour (« CALD »), et est adjacente à la propriété de Wallbridge Mining (« Wallbridge ») où se trouvent les zones aurifères Fénélon, Tabasco et Reaper. Les faits saillants d’exploration comprennent des résultats de forage historiques allant jusqu’à 11,4 g/t Au sur 0,6 mètre et l’identification de plusieurs anomalies de PP le long de structures magnétiques au sein du CALD. Les travaux d’exploration réalisés à l’été 2020 comprennent un nouveau levé de PP de 42,5 kilomètres couvrant un domaine structural similaire à la zone aurifère Fénélon. Les résultats du levé de PP récemment complété sont attendus sous peu. Un programme d’échantillonnage géochimique à l’échelle de la propriété devrait être réalisé au cours de l’automne, dans le but de prioriser les anomalies de PP et les cibles de forage. Jusqu’à présent, 400 des 520 sites d’échantillonnage géochimique sur la propriété ont été échantillonnés. Des travaux localisés de prospection et de cartographie géologique sont aussi prévus en octobre. Un levé magnétique héliporté de haute définition a été réalisé dans la partie centrale de la propriété, pour un total de 890 kilomètres linéaires, et 1 050 kilomètres linéaires de plus seront survolés en octobre afin de compléter la couverture aéromagnétique des terrains détenus en coentreprise. Un programme de forage est planifié à l’hiver 2021.

Option La Peltrie

La propriété La Peltrie, sous option de Midland, est constituée de 539 claims (292 kilomètres carrés) et couvre, sur plus de 25 kilomètres, une série de failles subsidiaires orientées NO-SE, au sud du CALD d’envergure régionale. La propriété est adjacente à l’est de la propriété de la mine Detour Lake, au sud du bloc principal de la propriété Detour Québec détenue à 100 % par Probe. En septembre, Probe a débuté un programme d’exploration sur l’option La Peltrie, incluant un programme d’échantillonnage géochimique à l’échelle de la propriété ainsi que des travaux de cartographie géologique et de prospection. Jusqu’à présent, 60 échantillons de roches ont été prélevés et 400 des 700 sites d’échantillonnage géochimique sur la propriété ont été échantillonnés. Les équipes de terrain sont à l’œuvre afin de terminer le programme d’ici la fin de l’automne. L’objectif est de mettre en lumière les secteurs d’intérêt sur la propriété, en vue d’un suivi par PP en 2021. De plus, Probe réalisera un levé magnétique héliporté de haute définition sur la propriété au cours du mois d’octobre.

Bloc principal et bloc nord de la propriété Detour Qu é bec

Ces deux blocs de claims, entièrement détenus par Probe, sont constitués de 669 claims (360 kilomètres carrés) et couvrent les zones de déformation aurifères de Sunday Lake, Massicotte et Lower Detour. Les faits saillants d’exploration comprennent des intersections de forage historiques titrant jusqu’à 17,5 g/t Au sur 1 mètre, 10,8 g/t Au sur 0,8 mètre et 18,3 g/t Au sur 1,1 mètre. De plus, de nombreuses anomalies de PP et des anomalies géochimiques d’or ont été identifiées lors de programmes d’exploration antérieurs. Cette année, Probe a réalisé de la prospection, de l’échantillonnage géochimique et des levés magnétiques couvrant l’ensemble des blocs principal et nord de la propriété. Des levés magnétiques héliportés de haute définition couvrant un total de 9 755 kilomètres linéaires ont aussi été réalisés. Les résultats des 2 340 échantillons géochimiques seront compilés et interprétés sur réception. Les nouveaux résultats seront utilisés cet automne pour planifier le programme d’exploration de l’an prochain, lequel devrait inclure des levés de PP et du forage.

Figure 1 : Plan de surface – Projet Detour Québec

https://www.probemetals.com/site/assets/files/1490/probe_map_detour_update_new.pdf

Projet Detour Québec de Probe

Ce projet à l’étape de la découverte couvre une superficie de 777 kilomètres carrés le long du segment aurifère Detour, en incluant les propriétés La Peltrie sous option et Gaudet-Fenelon en coentreprise, et est situé à 190 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda, Québec. Il chevauche les zones de déformation aurifères de Sunday Lake, Massicotte et Lower Detour (voir la figure 1). Le projet est situé dans les extensions latérales de la mine Detour Lake et des récentes découvertes à haute teneur en or survenues dans la Zone 58N, dans le secteur Area 51-Fénélon et à Martinière/Bug Lake. Le secteur a connu beaucoup d’activité récemment avec l’acquisition, à hauteur de 4,9 milliards de dollars canadiens, de Detour Gold Corporation (qui exploite la mine Detour Lake en Ontario le long de la faille Sunday Lake) par Kirkland Lake Gold Ltd (voir le communiqué publié par Kirkland Lake Gold le 31 janvier 2020) et le regroupement de Balmoral Resources Ltd et Wallbridge Mining Company Ltd (voir le communiqué publié par Wallbridge Mining le 2 mars 2020 et le communiqué publié par Balmoral le 6 avril 2020).

Personne qualifiée :

Le contenu technique du présent communiqué de presse a été révisé par M. Marco Gagnon, géologue, vice-président exécutif et administrateur de Probe, lequel est une « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, BHP Billiton Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Minière Osisko inc., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp en mars 2015. Newmont détient actuellement une participation d’environ 12 % dans la Société.

Au nom de Probe Metals Inc.,



David Palmer, Ph.D.

Président et chef de la direction



Pour plus d’information :

Veuillez visiter notre site Internet au www.probemetals.com ou contacter :

Seema Sindwani

Directrice des relations avec les investisseurs

info@probemetals.com

+1.416.777.9467

Énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les futurs plans ou objectifs de la Société, et comprennent des mots à l’effet que la Société ou la direction s’attend à ce qu’une condition ou qu’un résultat spécifié se réalise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes comme « est d’avis », « anticipe », « s'attend à », « estime », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie ». Puisque les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et font référence à des événements et des conditions futures, ils comportent de par leur nature des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les informations présentement à la disposition de la Société, la Société n’offre aucune garantie à l’effet que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs qui sous-tendent les renseignements prospectifs pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les futurs plans et objectifs de la Société, ses déclarations, les résultats d’exploration, la minéralisation potentielle, l’estimation des ressources minérales, les plans d’exploration et de développement minier, la date prévue du début des opérations et l’estimation des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’incapacité d’identifier des ressources minérales, l’incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l’incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommanderait une décision d’aller en production, la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques, les délais d’obtention ou l’incapacité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres à l’égard des projets, les risques politiques, l’incapacité de s’acquitter de l’obligation d’accommoder les Premières Nations et autres peuples autochtones, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les fluctuations des marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, des variations importantes des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation par rapport aux estimations, et les autres risques inhérents à l’industrie de l’exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que les événements se dérouleront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi.

Une photo associée à ce communiqué est disponible à l'adresse suivante: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df67439b-f541-4310-a726-0bc87c9dddee