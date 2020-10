AMSTERDAM, 06 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le plus grand fournisseur mondial de solutions Internet, d'accès au Cloud et de SD-WAN, Expereo, a annoncé l'acquisition de Globalinternet, fournisseur mondial de services d'accès Internet gérés. Cette acquisition consolide le leadership d'Expereo dans la fourniture de solutions mondiales de connectivité réseau et Internet gérées à ses partenaires et à ses clients institutionnels multinationaux.



Les capacités de Globalinternet favorisent davantage la trajectoire de croissance rapide d'Expereo, suite à l'acquisition cette année de Comsave , une plateforme de renseignements sur la connectivité. Cet investissement témoigne non seulement de la vision de la société soutenue par APAX Partners, mais reflète également son ambition de mener une révolution dans le domaine du réseautage mondial basé sur Internet, où l'accès à Internet est simplifié, optimisé et accessible dans le monde entier.

« Il s'agit d'une initiative naturelle et passionnante pour les deux entreprises », a déclaré Irwin Fouwels, PDG d'Expereo. « La pandémie de COVID-19 a accéléré les processus de transformation numérique dans lesquels les entreprises revoient leurs stratégies de réseautage. La combinaison des capacités de Globalinternet et d'Expereo nous permet de soutenir à la fois les clients d'entreprise et les partenaires fournisseurs de services gérés (MSP, Managed Service Provider) de manière efficace et à grande échelle, bénéficiant de services d'accès Internet et Cloud améliorés et d'une expérience client numérique de premier plan et unique », explique M. Fouwels.

« Unir nos forces avec Expereo renforcera et accélérera davantage nos capacités numériques en matière de fourniture de services Internet gérés, tout en ajoutant d'autres options de services pour nos clients, notamment des services d'accès au Cloud améliorés », a déclaré Kees Bos, PDG de Globalinternet.

La transformation numérique au cœur des stratégies des entreprises

L'adoption rapide des applications basées sur le Cloud et des technologies SD-WAN place les WAN basés sur Internet au cœur des modèles d'affaires des sociétés multinationales. Expereo s'engage à simplifier l'approvisionnement et la gestion de ces solutions réseau, tout en assurant une expérience client exceptionnelle afin de répondre aux besoins de ses partenaires MSP et de ses clients multinationaux.

« L'acquisition de Globalinternet témoigne de l'engagement d'Expereo à fournir des solutions inégalées de connectivité réseau et d'accès au Cloud à nos clients. Nous voulons nous assurer que nous continuerons à gagner leur confiance en répondant à leurs demandes et en améliorant nos capacités de service », conclut M. Fouwels.

À propos de Globalinternet

Globalinternet est un fournisseur d'accès Internet géré, offrant un accès Internet de classe entreprise dans le monde entier aux opérateurs, aux fournisseurs de services de télécommunications et aux entreprises. Fondée en 2012, avec son siège social à Amsterdam, et des bureaux à São Paulo et à Manille, Globalinternet permet la transformation des réseaux d'entreprise.

À propos d' Expereo

Expereo est le plus grand fournisseur de solutions de réseaux gérés, notamment des services mondiaux de connectivité Internet, de SD-WAN et d'accélération du Cloud. Expereo est le partenaire de confiance de 30 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 500, et soutient des sites d'entreprises et de gouvernements dans le monde entier, aidant à améliorer la productivité de chaque entreprise au moyen de performances Internet flexibles et optimales.

À propos d'Apax Partners

Expereo a été rachetée par Apax Partners en 2018.

Apax Partners est une société de capital-investissement européenne de premier plan. Forte de plus de 45 ans d'expérience, Apax Partners fournit des financements par capitaux propres à long terme pour construire et renforcer des entreprises de classe mondiale. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners dépassent les 4 milliards d'euros. Ces fonds bénéficient à des entreprises à croissance rapide du marché intermédiaire dans quatre secteurs de spécialisation : les technologies et les télécommunications, les biens de consommation, les soins de santé et les services.

