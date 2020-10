AMSTERDÃ, Oct. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Expereo, a principal provedora mundial de soluções de Internet, Acesso à Nuvem e SD-WAN, anunciou a aquisição da Globalinternet, provedora global de serviços gerenciados de acesso à Internet. A aquisição consolida a liderança da Expereo no fornecimento de soluções gerenciadas de Internet Global e conectividade de rede para seus parceiros e clientes corporativos multinacionais.



A capacidade da Globalinternet incentiva ainda mais a rápida trajetória de crescimento da Expereo, após a aquisição este ano da Comsave , plataforma de inteligência de conectividade. Além de evidenciar a visão da empresa apoiada pela APAX Partners, o investimento também reflete sua ambição de liderar uma revolução na rede global baseada na Internet, onde o acesso à Internet é simplificado, otimizado e está ao alcance de todo o mundo.

“É um passo natural e empolgante para ambas as empresas”, disse Irwin Fouwels, CEO da Expereo. “A pandemia de COVID-19 acelerou os processos de transformação digital, onde as empresas estão repensando suas estratégias de networking. A combinação dos recursos da Globalinternet com os da Expereo viabiliza o fornecimento de suporte a clientes corporativos e parceiros de provedores de serviços gerenciados (MSP) de forma eficiente e em escala, com o benefício dos serviços aprimorados de acesso à Internet e nuvem, e de uma única experiência de cliente digital líder”, explica Fouwels.

“A nossa união com a Expereo irá fortalecer e acelerar ainda mais nossos recursos digitais para o fornecimento de serviços gerenciados de Internet, além de adicionar outras opções de serviço para nossos clientes, tais como serviços aprimorados de acesso à nuvem”, disse Kees Bos, CEO da Globalinternet.

Transformação digital no centro das estratégias das empresas

A rápida adoção de aplicativos com base na nuvem e tecnologias SD-WAN coloca as WANs com base na Internet no centro dos modelos de negócios das empresas multinacionais. A Expereo está empenhada em simplificar o fornecimento e a gestão de tais soluções de rede, garantindo ao mesmo tempo uma experiência excepcional do cliente para atender às necessidades dos seus parceiros MSP e clientes multinacionais.

“A aquisição da Globalinternet evidencia o compromisso da Expereo em fornecer aos nossos clientes soluções inigualáveis de conectividade de rede e acesso à nuvem. Queremos garantir que continuaremos a merecer a sua confiança por meio do atendimento das suas solicitações e aprimoramento da capacidade do nosso serviço”, conclui Fouwels.

Sobre a Globalinternet

A Globalinternet é provedora de acesso gerenciado à Internet, oferecendo acesso à Internet comercial em todo o mundo para operadoras, MSPs e empresas. Fundada em 2012, com sede em Amsterdã e escritórios em São Paulo e Manila, a Globalinternet viabiliza a transformação de redes empresariais.

Sobre a Expereo

A Expereo é a principal provedora de soluções de rede gerenciada, inclusive de conectividade de Internet global, SD-WAN, e serviços de aceleração na nuvem. A Expereo é a parceira de confiança de 30% das empresas Fortune 500, capacitando sites empresariais e governamentais em todo o mundo, ajudando a aumentar a produtividade de todas as empresas com desempenho flexível e ideal na Internet.

Sobre a Apax Partners

A Expereo foi adquirida pela Apax Partners em 2018.

A Apax Partners é uma empresa líder europeia em patrimônio privado. Com mais de 45 anos de experiência, a Apax Partners fornece financiamento de capital de longo prazo para a criação e fortalecimento de empresas de classe mundial. Os fundos geridos e aconselhados pela Apax Partners ultrapassam 4 mil milhões de euros. Esses fundos investem em empresas de crescimento rápido do mercado médio em quatro setores de especialização: Tecnologia e Telecom, Consumidor, Saúde e Serviços.

