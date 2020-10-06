阿姆斯特丹, Oct. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互联网、云接入和SD-WAN解决方案提供商Expereo宣布收购全球托管互联网访问服务供应商Globalinternet。此次收购巩固了Expereo在为合作伙伴和跨国企业客户提供托管全球互联网和网络连接解决方案领域的领导地位。



继今年早些时候收购互联智能平台 Comsave 之后，Expereo的快速增长轨迹将通过Globalinternet的能力得到进一步推动。这项投资不仅证明了该公司在安佰深私募股权投资集团（Apax Partners）支持下的愿景，还反映了公司在全球互联网网络中引领变革的雄心，在全球范围内使互联网访问得到简化、优化和覆盖推广。

Expereo首席执行官Irwin Fouwels表示：“这对两家公司来说都是一项水到渠成、令人欣喜的举措。” “新冠肺炎疫情令数字转型进程提速，企业正在重新考虑其网络战略。凭借Globalinternet和Expereo的合并能力，我们能够高效和大规模地支持企业客户和托管服务提供商（MSP）合作伙伴，使其得益于更强的互联网和云接入服务以及一流的领先数字客户体验，”Fouwels解释说。

“与Expereo携手合作将进一步增强和加速我们提供托管互联网服务的数字能力，同时为我们的客户提供更多服务选择，如增强云接入服务，”Globalinternet首席执行官Kees Bos表示。

数字化转型是企业战略的核心

基于云的应用和软件定义广域网技术的快速采用使基于互联网的广域网成为跨国公司业务模式的中心。Expereo致力于简化此类网络解决方案的采购和管理，同时确保卓越的客户体验，以满足MSP合作伙伴和跨国客户的需求。

“对Globalinternet的收购显示出Expereo的承诺，那就是为我们的客户提供无与伦比的网络连接和云接入解决方案。通过满足客户要求和提高我们的服务能力，我们力争确保继续赢得他们的信任，”Fouwels总结道。

关于 Globalinternet

Globalinternet是一家托管互联网接入提供商，在世界各地为运营商、MSP和企业提供企业级互联网接入服务。Globalinternet成立于2012年，总部设在阿姆斯特丹，在圣保罗和马尼拉设有办事处，帮助实现企业网络转型。

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关于 Expereo

Expereo作为领先供应商提供托管网络解决方案，包括全球互联网连接、软件定义广域网和云加速服务。Expere已成为财富500强企业中30%的公司所信赖的合作伙伴，为世界各地的企业和政府网站提供服务，通过灵活、优异的互联网性能帮助增强每一家企业的效率。

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关于安佰深私募股权投资集团（Apax Partners）

Expereo于2018年被安佰深私募股权投资集团收购。

安佰深集团是一家领先的欧洲私募股权公司。安佰深拥有45年丰富行业经验，提供长期股权融资来打造和壮大世界级企业。由安佰深集团管理和提供咨询服务的基金超过40亿欧元。这些基金投资以下四个专业领域发展迅速的中间市场公司：科技和电信、消费品、医疗保健和服务。

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