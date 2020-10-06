阿姆斯特丹, Oct. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領導全球的互聯網、雲端存取及 SD-WAN 解決方案供應商 Expereo 宣佈收購全球託管互聯網存取服務供應商 Globalinternet。這項收購鞏固 Expereo 在全球託管互聯網和網絡連接解決方案的領導地位，繼續為其合作夥伴和跨國企業客戶提供服務。



繼今年早前收購連接情報平台 Comsave 後，Globalinternet 的能力進一步加速 Expereo 的增長步伐。這項投資不僅證明該公司由 APAX Partners 支持的願景，更秉承其革新全球互聯網網絡的目標，致力簡化、優化網絡存取，並連接全世界。

Expereo 行政總裁 Irwin Fouwels 說：「這項收購對於兩間公司來說，都同樣是自然而且令人興奮的一步。COVID-19 大流行加速了企業在重新審視其網絡策略時的數碼轉型過程。擁有 Globalinternet 和 Expereo 的能力，使我們能夠有效及大規模地支援企業客戶和託管服務供應商 (MSP) 合作夥伴，提供強化的互聯網和雲端存取服務，以及一流的單一數碼客戶體驗。」

Globalinternet 行政總裁 Kees Bos 表示：「與 Expereo 合作將進一步加強和加速發展我們的託管互聯網服務，同時亦為我們的客戶增加更多服務選項，例如進階雲端存取服務。」

處於企業策略核心的數碼化轉型

迅速採用雲端應用程式和 SD-WAN 技術的大趨勢，使以互聯網為本的 WAN 成為跨國公司業務模式的核心。Expereo 致力簡化這類網絡解決方案的採購和管理程序，同時確保提供卓越的客戶體驗，以滿足其託管服務供應商合作夥伴和跨國客戶的需求。

Fouwels 總結說：「收購 Globalinternet 彰顯 Expereo 為客戶提供非凡網絡連接和雲端存取解決方案的承諾。透過滿足客戶的要求和改善我們的服務能力，我們希望繼續赢得客戶的信心。」

關於 Globalinternet

Globalinternet 是一間託管互聯網存取服務供應商，為營運商、託管服務供應商和企業提供全球商務級互聯網連接服務。Globalinternet 成立於 2012 年，總部位於阿姆斯特丹，並於聖保羅和馬尼拉設有辦事處，協助企業網絡轉型。

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關於 Expereo

Expereo 是領先業界的託管網絡解決方案供應商，提供的服務包括全球互聯網連接、 SD-WAN 及雲端加速服務。在 Fortune 500 大企業中，有三成均信賴 Expereo 為合作夥伴。Expereo 支援全球企業和政府網站，以靈活和優化的互聯網表現協助每一間企業提高效率。

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關於 Apax Partners

Apax Partners 於 2018 年收購 Expereo。

Apax Partners 是領先業界的歐洲私人股權公司， 擁有超過 45 年經驗，為世界級公司提供長線股權融資，以建立及強化公司。Apax Partners 管理及提供建議的資金超過 40 億歐元。資金投資於高增長的中型市場公司，投資範圍包括 4 個專門領域︰科技及電訊、消費者、保健，以及服務。

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