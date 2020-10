Waturu Holding A/S

Selskabsmeddelelse nr. 41

Vejle, den 6. oktober 2020

Nedenstående opdatering, ændrer ikke på selskabets omsætningsforventninger, som er

udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 28.



Ændring af produktionsmålet for 2020

Den forsinkede igangsætning af produktion og leverancer, betyder at det udmeldte forventede

produktionsmål for 2020 justeres.

I 4. kvartal 2020, vil der i første omgang, skulle leveres Waturu vandvarmer enheder til op til

25 udvalgte reference projekter samt til udvalgte OEM-aftagere. Reference projekter vil

normalt have et behov for 5-15 enheder, afhængigt af ejendommens type.



Deltagere i referenceprojekterne, betaler for Waturu enhederne, som faktureres via selskabets

distributør.



Referenceprojekterne vil omfatte større og mindre ejendomme, hvor det varme vand i dag

opvarmes via en tankbaseret vandvarmer eller hvor der benyttes olie, gas eller fjernvarme.

Energiberegninger og bakteriemålinger vil blive gennemført af eksterne partnere og ved

hjælpe af avancerede måleapparater. Data vil blive opsamlet i en rapport, som skal sikre at

referenceprojekterne er veldokumenterede og rapporten vil blandt andet indeholde

information om vand-, CO2- og energibesparelser. Rapporten vil ligeledes fremvise

økonomiske beregninger for hvor hurtigt besparelserne kan tilbagebetale en installation af

Waturu enheder.



Rapporten vil derudover dokumentere bakterietal i varmtvandsinfrastrukturen før og efter

installationen af Waturus vandvarmer enheder.



Reference projekterne vil hovedsageligt blive gennemført i erhvervsejendomme samt

institutioner, idet disse er selskabets primære målgruppe.



Selskabet har valgt denne strategi, med fokus på gennemførsel af referenceprojekter i Q4, i det

selskabets interessenter efterspørger denne dokumentation. Det forventes at denne strategi

fremadrettet vil sikre en mere effektiv salgsstrategi.

Produktionen af selskabets produkt vil i det kommende kvartal hovedsageligt ske manuelt,

men selskabets robotproduktion vil sideløbende blive justeret til at kunne overtage dele af

produktionen, indtil alle ændringer til produktet og produktionslinjen er på plads.

Offentliggørelse af data

Rapporten vil blive offentliggjort via selskabets hjemmeside samt profileret via

samarbejdspartnere og forventes gennemført senest i 1. kvartal 2021.



Salg via distributør

Efter gennemførsel af ovenstående rapport, vil selskabet igangsætte salget via en allerede

indgået aftale med distributionsselskabet Brdr. Dahl, samt igangsætte

markedsføringsaktiviteter målrettet den primære målgruppe.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3 rd ,

1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com



Nasdaq First North Growth Market

Vigtige links:

Hjemmesiden:

www.waturu.dk

Finansielle rapporter:

www.waturu.dk/dokumenter

Fortløbende opdateringer fra selskabet:

www.linkedin.com/company/waturu/

www.facebook.com/WaturuDenmark/