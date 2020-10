MONTREAL, 06 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le fournisseur de logiciels en gestion des soins de santé et d’engagement des patients, Chronometriq , révèle sa nouvelle identité, Pomelo Santé. Au cours des dernières années, la compagnie s’est imposée comme leader dans le domaine des technologies de la santé et a maintenant des bureaux à Montréal, à Toronto et à Boston et plus de 80 employés. Avec l’évolution constante des logiciels médicaux pour répondre aux nouveaux besoins des patients et des professionnels d’aujourd’hui, la décision de revoir le nom et la marque de la compagnie était une étape naturelle dans l’évolution de Chronometriq.



Yan Raymond-Lalande, PDG et co-fondateur, explique : «Avec notre vision de croissance, nous savions depuis plusieurs années déjà que nous allions devoir éventuellement changer de nom afin de convenir davantage aux différents marchés, mais ça ne semblait jamais être le bon moment. Avec l’acquisition de Health Myself, notre expansion aux États-Unis et les changements importants dans la dynamique de notre industrie dus à la COVID-19, on y a vu l’opportunité parfaite pour le faire maintenant.»

Inspirée par la mission initiale de la compagnie d’améliorer l’accès aux soins de santé, la gamme actuelle de produits Chronometriq propose désormais des outils tels que la prise de rendez-vous en ligne, la communication de masse, les consultations vidéos ainsi qu’un système de gestion de file d’attente pour les cliniques médicales, MagicSeat . En amélioration la communication entre le professionnel et le patient et en faisant de l'efficacité une nécessité dans le domaine des logiciels médicaux, Chronometriq s’associe à des cliniques, des hôpitaux et des gouvernements pour les aider à simplifier leur processus.

Pourquoi Pomelo?

«Dès le début, nos trois critères principaux étaient de trouver une nouvelle marque unique, mémorable et dans laquelle on se reconnaît, mais aussi quelque chose d’audacieux et de différent, comme nous. Un nom qui nous permettrait de nous démarquer, mais qui serait toujours adapté au secteur traditionnel des soins de santé. Les agrumes sont bien connus pour leurs bienfaits naturels sur la santé et nous avons tout simplement beaucoup aimé la simplicité du mot Pomelo. Il coche toutes les cases», déclare Rémi Richard, Chef de l’innovation et co-fondateur.

Alors que la marque Pomelo Health est officiellement lancée aujourd’hui aux États-Unis, le marché canadien peut s’attendre à une transition de la nouvelle marque tout au long du mois d’octobre, avec un déploiement complet prévu au début du mois de novembre.

À propos de Chronometriq

Fondée en 2012 dans le seul but d’améliorer l’accès aux soins de santé, Chronometriq est le leader canadien dans le secteur de la gestion des soins de santé, offrant une gamme complète de produits destinés à améliorer la productivité des cliniques, leur efficacité et la communication avec les patients.

Demandes des médias

Christine Joly | Directrice du Marketing

media@pomelohealth.io

1-888-420-8584 #4