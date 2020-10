TORONTO, 06 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires ont aujourd’hui annoncé leurs ventes du troisième trimestre de 2020. La compagnie a continué à faire preuve de dynamisme dans des circonstances uniques, les 59 concessions de son réseau respectant toutes des protocoles de santé publique stricts pour protéger la santé et la sécurité des clients et des employés. Durant le troisième trimestre de 2020, Mercedes-Benz Canada a vendu 10 891 véhicules de tourisme et fourgons (-8,8 % par rapport au T3 2019).



De ces ventes totales, 9 420 unités étaient des voitures de tourisme et des véhicules utilitaires légers de luxe (-9,7 % comparativement au T3 2019). Bien que ce chiffre accuse une baisse par rapport à celui de la même période de 2019, la vigueur des ventes tout au long du trimestre a contribué à considérablement réduire l’écart observé jusqu’ici d’une année à l’autre. Durant le troisième trimestre de 2020, Mercedes-Benz Canada a réalisé des ventes au détail de 5 689 VUS et de 3 731 voitures de tourisme. Les modèles en tête des ventes en volume du troisième trimestre de 2020 étaient le VUS GLC et le VUS GLE (respectivement numéro un et numéro deux), suivis de la Berline de Classe C. D’autres performances remarquables ont été enregistrées par des voitures de tourisme, dont la Berline Mercedes-Benz de Classe A (+87,7 % durant le T3 2020 comparativement au T3 2019) et le Coupé CLA de Mercedes-Benz de deuxième génération (+290,4 % durant le T3 2020 comparativement au T3 2019). Les Canadiens ont aussi continué à montrer beaucoup d’enthousiasme pour le VUS GLS élégant, spacieux et luxueux de Mercedes-Benz (+99,2 % durant le T3 2020 comparativement au T3 2019).

Malgré l’environnement COVID-19 particulièrement difficile, la division des véhicules d’occasion a de nouveau fait état de performances records durant le troisième trimestre de 2020. Non seulement le volume global des ventes de véhicules d’occasion a augmenté (4 819 unités d’occasion vendues au détail, soit +4,9 % par rapport au T3 2019), mais en plus, Mercedes-Benz Canada a enregistré avec fierté des records durant chaque mois du troisième trimestre de 2020 (juillet, août et septembre), à la fois pour les ventes de véhicules d’occasion certifiés (4 119 VOC vendus au détail, soit +10,3 % comparativement au T3 2019) et la part des ventes de VOC dans les ventes de véhicules d’occasion (+4,2 % par rapport au T3 2019).

La division des fourgons Mercedes-Benz a elle aussi obtenu de bons résultats trimestriels, avec des ventes au détail atteignant 1 471 unités, presque égales à celles du troisième trimestre de l’année précédente (-2,9 % comparativement au T3 2019).

« L’année 2020 a requis un travail d’équipe sans précédent et le troisième trimestre n’a pas fait exception. En travaillant fort et en faisant preuve de créativité ainsi que d’un engagement commun à offrir Le meilleur, sinon rien, Mercedes-Benz Canada et son réseau de concessionnaires ont obtenu des résultats remarquables sans jamais assouplir les protocoles essentiels en matière de santé et de sécurité mis en place à travers le pays », a déclaré Felix Britsch, Président et directeur général par intérim de Mercedes-Benz Canada. « Au cours des trois derniers mois de l’année, nous allons faire encore plus d’efforts pour présenter notre gamme exceptionnelle de voitures de tourisme et de VUS Mercedes-Benz, de véhicules haute performance Mercedes-AMG et de fourgons Mercedes-Benz aux Canadiens en toute sécurité. Je suis convaincu que nous finirons l’année 2020 aussi bien que nous l’avons commencée. »

VENTES



T3 ANNÉE À CE JOUR 2020 2019 % 2020 2019 % Véhicules Mercedes-Benz* 9 420 10 428 -9,7 22 282 29 729 -25,0 Fourgons Mercedes-Benz 1 471 1 515 -2,9 3 440 4 156 -17,2 TOTAL* 10 891 11 943 -8,8 25 722 33 885 -24,0

*Les comparaisons pour le T3 et l’année à ce jour excluent les ventes de véhicules smart fortwo en 2019, qui totalisaient 68 unités pour le T3 2019 et 249 unités pour les trois premiers trimestres de 2019.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l’entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 46 090 véhicules en 2019. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la sixième année consécutive.

