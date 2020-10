MONTRÉAL, 06 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ordinateurs pour l'excellence Canada (CFSC-OPEC) est heureuse d'offrir à près de 80 jeunes stagiaires additionnels une expérience de travail concrète dans les bibliothèques du Canada et les communautés du Nunavut et du Yukon. Avec le financement du gouvernement du Canada, CFSC-OPEC soutiendra l'embauche de stagiaires par l'association Pinnguaq, les organismes Kids Code Jeunesse et Yukon Learn Society, et par sept bibliothèques situées dans de grands centres urbains.



« Nous exprimons notre reconnaissance à ces organisations qui offrent aux jeunes l'opportunité d'acquérir de l'expérience pour apporter un soutien numérique à leurs communautés, » a dit Toby Harper-Merrett, directeur général d'OPEC, une organisation sans but lucratif établie en 2005 pour soutenir les impacts des programmes du gouvernement en inclusion numérique et en développement économique.

« Ces derniers mois ont démontré davantage l'importance de la technologie, de la connectivité et des compétences numériques. La crise a eu des effets importants sur l'emploi des jeunes. Nous sommes sûrs que ce projet profitera non seulement aux jeunes stagiaires, mais aussi à des milliers de Canadiens menacés d'exclusion numérique. Ces stages d'OPE+ augmenteront la capacité des bénéficiaires canadiens à travailler avec des outils dont l'importance est de plus en plus critique dans la société et l'économie actuelles. »

« Les compétences numériques et l'apprentissage intégré au travail sont essentiels au futur de l'innovation et de l'emploi au Canada, » a dit l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « Le programme de stages d'Ordinateurs pour les écoles offre des stages de travail pratique rémunérés au cours desquels les jeunes Canadiens peuvent acquérir des compétences numériques avancées et de l'expérience en développement de projet, en travail d'équipe et en communications. Cette expérience donnera aux diplômés les compétences qu'il leur faut pour s'épanouir dans l'économie numérique et apportera la main-d'œuvre hautement qualifiée que recherchent les entreprises canadiennes. »

OPEC fournit aussi des stages d'Ordinateurs pour les écoles et plus en faveur du programme OPE+ qui, au cours des 27 dernières années, a fourni à plus de 7 000 stagiaires de l'embauche et de la formation pertinentes aux carrières en technologie, en communications et en d'autres secteurs numériques.

OPEC et le programme de stages OPE+ offrent aux jeunes la possibilité de développer les compétences et l'expertise dont ils ont besoin pour participer activement à l'économie numérique. Mettant une attention spéciale pour engager des PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur) afin de sensibiliser la communauté et encourager l'utilisation du numérique, les jeunes stagiaires de cette extension de financement feront le lien entre l'éducation et l'emploi, en développant et en partageant leurs compétences numériques.

À propos d'Ordinateurs pour les écoles et plus

Ordinateurs pour les écoles et plus est un programme national, fondé sur un partenariat, qui remet à neuf des appareils numériques donnés par le gouvernement, le secteur privé et des individus, pour les remettre à des écoles, des bibliothèques, des organismes à but non lucratif, des communautés autochtones, ainsi qu'aux personnes à faible revenu admissibles. OPE+ est financé par le gouvernement du Canada.

À propos d'OPEC

Ordinateurs pour l’excellence Canada (CFSC-OPEC) est une organisation sans but lucratif établie en 2005 pour soutenir les programmes d'Innovation, Science et Développement économique Canada en inclusion numérique et en participation économique. Ses services reposent sur quatre piliers : marketing et communications, développement de partenariats, planification stratégique, et gestion de projets.

Contact

Julie Brouard

Gestionnaire, communications, RH et partenariats

CFSC-OPEC

julie.brouard@cfsc-opec.org

514-793-8073