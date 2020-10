CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS POUR DISTRIBUTION AUX SERVICES DE NOUVELLES POUR DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 06 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Ressources Minières Vanstar Inc ( VSR-TSX-V ) est très heureuse d’annoncer les premiers résultats provenant de la campagne d’échantillonnage sur le projet Amanda à l’été 2020. Un total de 576 échantillons a été prélevé sur l’ensemble de la propriété. Ces travaux d’échantillonnage constituent les premiers travaux de reconnaissance de terrain réalisés par Vanstar en vue de vérifier les zones d’intérêt géologique sur l’ensemble de la propriété et de confirmer le potentiel aurifère identifié dans les travaux historiques.



L’indice Raphy a donné des teneurs de 1,21 et 1,26 g/t Au (F50337 et F50338) dans des paragneiss à biotite silicifiés et minéralisés en pyrite. Sept autres échantillons ont donné des teneurs comprises entre 90 et 438 ppb Au.

L’indice Marko a donné 1,15 g/t Au (F50281) dans une pegmatite aurifère contenant 5% d'amas de pyrite.

L’indice Jako a donné une teneur de 1,84 g/t Au (F50418) dans un paragneiss à biotite contenant des veinules de quartz minéralisées à proximité de formations de fer oxydées et silicatées nouvellement identifiées lors de la campagne de terrain 2020.

Des échantillons pris sur les indices aurifères historiques ont confirmé la présence d’or sur ces indices. La meilleure teneur de 3,43 g/t Au (F50258) a été obtenue sur le décapage Rock’n Hammer et trois autres teneurs de 1,86, 1,68 g/t et 1,16 g/t Au (F49508, F50301 et F50422) ont été identifiées respectivement sur les décapages d’Arianne, Kog-1 et la Mire. Certaines veines de quartz semblent rapporter de faibles teneurs aurifères entre 100 et 692 ppb Au (F50304, F50302, F49504) sur les décapages Kog-1 et Rock’n Hammer. De faibles teneurs argentifères sont aussi contenues dans ces échantillons aurifères anomaux.

Vanstar prévoit réaliser prochainement un levé magnétique aérien à très haute résolution afin de cartographier la propriété et de découvrir des discontinuités structurales dans les formations de fer qui peuvent s’avérer être le site de mise en place de gisements aurifères. La société prévoit aussi réaliser des travaux de décapage et d’échantillonnage à l’été 2021.

PROJET FÉLIX

Vanstar a mandaté la firme Technominex afin de préparer le processus de permis auprès des autorités compétentes afin de réaliser une première campagne de forages d’au moins 2,500 m sur le projet au premier trimestre 2021. Les forages serviront à vérifier la découverte du forage historique 728-06-01 où 9 teneurs aurifères à plus ou moins 1 g/t Au sur 1,5 m sur une longueur de 70 m. Aucun échantillonnage ne semble avoir été réalisé entre les résultats aurifères.

L'échantillonnage est contrôlé par l'entremise du programme d'assurance qualité et contrôle de la qualité (AQ-CQ) mis en oeuvre et conçu pour observer les meilleures pratiques de l'industrie.

Les échantillons ont été prélevés par Technominex et ont été transportés dans des sacs scellés au laboratoire de préparation d'échantillons au laboratoire Lab Expert, Rouyn-Noranda, au Québec. Les échantillons sont analysés en utilisant la pyroanalyse d’une charge de 50 grammes et la finition d'absorption atomique. Lorsqu'un échantillon obtient une valeur d'analyse de plus de 3,0 grammes par tonne (g/t), une autre pulpe doit subir une pyroanalyse avec fini gravimétrique. Technominex insère des blancs et des matériaux de référence certifiés dans la séquence d’échantillonnage pour assurer le contrôle de qualité.

Ce communiqué de presse a également été lu et vérifié par M. Gilles Laverdière, géologue indépendant et Personne Qualifiée de Vanstar, selon la norme canadienne 43-101.

La Bourse de croissance TSX ainsi que son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la bourse de croissance du TSX) n’acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude de son contenu.

Source :

Jonathan Hamel

Interim President and CEO

info@vanstarmining.com

514-907-9016 x113

www.vanstarmining.com