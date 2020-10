MONTRÉAL, 06 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui la nomination de Margaret A. McKenzie au conseil d’administration du CN, avec prise d’effet le 6 octobre 2020.



Mme McKenzie, 58 ans, compte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie et dans les domaines de la gestion, des finances, de la comptabilité, de la rémunération et de la gouvernance. Elle a été fondatrice et chef de la direction de Range Royalty Management Ltd., entité fermée spécialisée en acquisition de redevances relatives au pétrole et au gaz naturel dans l’Ouest canadien, de 2006 à 2014, et chef des finances de Profico Energy Management Ltd., société fermée d'exploration et de production, de 2000 à 2006. Mme McKenzie siège aux conseils de sociétés ouvertes et fermées depuis 2006. Elle est actuellement administratrice de PrairieSky Royalty Ltd., d’Ovintiv Corporation (auparavant, Encana Corporation) et d’InterPipeline Limited.

« La vaste expérience de Margaret en matière de planification commerciale et stratégique, son esprit d’entreprise et sa profonde compréhension des besoins et des attentes des clients, de même que ses connaissances et son expertise en finances, font d'elle une ressource exceptionnelle pour le conseil d’administration du CN. Nous avons hâte de travailler avec elle tandis que le CN continue à jouer un rôle essentiel dans l'économie nord-américaine ».

- Robert Pace, président du conseil d’administration du CN.

Mme McKenzie est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Saskatchewan et est comptable agréée (CPA CA) depuis 1985. Elle porte le titre IAS.A de l’Institut des administrateurs de sociétés depuis 2013.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l’extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et l’environnement.

