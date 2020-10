Suominen Oyj:n lehdistötiedote 7.10.2020 klo 11.00

Kolme suomalaista yhtiötä, Suominen Oyj, Screentec Oy ja TrueMed Oy halusivat antaa panoksensa käynnissä olevan COVID-19-pandemian hoitamiseen ja yhdistivät voimansa kehittääkseen ja tuottaakseen laadukkaita suomalaisia hengityssuojaimia.

Kun COVID-19-pandemia alkoi, Suomessa ei ollut kotimaista hengityssuojaintuotantoa ja laadukkaiden suojainten hankkiminen oli vaikeaa.

Maailman johtava kuitukangasvalmistaja Suominen oli yksi tilanteeseen viipymättä reagoineista yrityksistä. Erittäin nopeasti toteutetussa innovaatioprosessissa Suominen ja sen yhteistyökumppanit kehittivät uuden, hengityssuojainten ja kirurgisten suu-nenäsuojusten valmistukseen soveltuvan kuitukankaan FIBRELLA® Shieldin. Tämä muutamassa kuukaudessa kehitetty innovatiivinen kuitukangas täyttää eurooppalaisen standardin EN 14683:2019 tyypin II -suojaimia koskevat vaatimukset suodatustehokkuuden ja painehäviön osalta.

”Sen lisäksi, että FIBRELLA® Shield suojaa tehokkaasti, sen läpi on myös mukava ja helppo hengittää”, toteaa Suomisen Category Manager Johanna Sirén.

Samaan aikaan kun Suominen kehitti uutta materiaalia, tunnettu lääkinnällisten elektrodien sekä fyysisten käyttöliittymien (human to machine interface HMI) valmistaja Screentec Oy päätti ryhtyä tuottamaan laadukkaita hengityssuojaimia tuotantolaitoksellaan Oulussa. Poikkeuksellisen nopean asennusvaiheen jälkeen uusi tuotantolinja saatiin valmiiksi loppukesästä.

”Yhteistyön aloittaminen Suomisen kanssa oli luontevaa, koska meillä oli yhteinen tavoite: täysin kotimainen toimitusketju laadukkaiden hengityssuojainten valmistukseen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa käytämme hengityssuojaimissamme pääasiassa Suomisen FIBRELLA® Shield -kuitukangasta”, toteaa Screentecin toimitusjohtaja Antti Tauriainen.

Suominen oli työskennellyt yhdessä innovatiivisen suomalaisen startup-yrityksen TrueMed Oy:n kanssa jo aiemmin. TrueMed on kehittänyt tekoäly- ja konenäköpohjaisen sellaisenaan käyttövalmiin ratkaisun, jonka avulla alkuperäiset ja väärennetyt lääkkeet ja lääkinnälliset tuotteet voidaan erottaa toisistaan.

Näiden kolmen yrityksen yhteistyön tavoitteena on varmistaa hengityssuojainten ja niissä käytettyjen kuitukankaiden, eli tässä tapauksessa FIBRELLA ® Shieldin aitous ja taata siten loppukäyttäjien turvallisuus. Yhteistyön tavoitteena on myös tuottaa asiakkaalle tärkeitä inventaariotietoja, kuten tietoja viimeisistä käyttöpäivistä tai siitä, kuinka monta suojainta on käytetty.

”Tuotteen aitous selvitetään TrueMed® Scanner -matkapuhelinsovelluksellamme. Tarjoamme Suomiselle tunnistusprosessin ja mekanismin, joka tunnistaa tuotteen aitouden kuitukankaassa käytetyn kuidun tasolle saakka. Suominen Intelligent NonwovensTM –ohjelmistoratkaisussa hyödynnetään TrueMedin omistamaa tekoälyä ja konenäköalustaa. Samalla voimme lukea kaikki tarvittavat koodit ja merkinnät tuotteesta ja sen pakkauksesta”, kertoo TrueMedin toimitusjohtaja Jyrki Berg.

”Yhdistämällä kolmen yrityksen vankan osaamisen pystymme tarjoamaan asiakkaillemme sekä laadukkaita hengityssuojaimia, joiden aitous voidaan todentaa, että mahdollisuuden seurata inventaariotietoja. Tulevaisuudessa monia tällaisia teknisiä innovaatioita, jotka liittyvät esimerkiksi loppukäyttäjien turvallisuuteen, älykkääseen toimitusketjutietoon tai hiilijalanjälkeä koskevaan tietoon, voidaan ottaa käyttöön Suomisen Intelligent NonwovensTM -tuotekonseptin avulla. Tälle erittäin nopeasti toteutetulle yhteistyöprojektille myönnettiin Business Finlandin tutkimus- ja kehitysrahoitusta”, kertoo Suomisen teknologiajohtaja Markku Koivisto.

Markku Koivisto, teknologiajohtaja & SVP, Europe, Suominen Oyj, +358 40 861 2852, markku.koivisto@suominencorp.com

Antti Tauriainen, toimitusjohtaja, Screentec Oy, +358 44 556 5822, antti.tauriainen@screentec.com

Oskari Heikel, operatiivinen johtaja, TrueMed Oy, + 358 50 591 6085, oskari.heikel@truemedinc.com

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Screentec valmistaa lääketieteen tuotteita – kliinisistä mittauksista kuntoutustuotteisiin – vastaten biometrisen datan keruun trendeihin, henkilösuojaimia, käyttöliittymiä haastaviin olosuhteisiin sekä teollisuuden erikoistuotteita. Screentec keskittyy alihankkijana asiakkaan tuotteen kehittämiseen massatuotettavaksi ja tarjoten tuotantoympäristön valmistukselle. Screentec Oy toimii Oulussa työllistäen yli 70 henkilöä ja on yksityisessä omistuksessa. Lue lisää yrityksestä www.screentec.com

TrueMed on maailman ensimmäinen turvallisuusratkaisu, jonka avulla voi suojata minkä tahansa tuotteen ilman mitään lisättyjä tunnisteita. TrueMedin avulla voi havaita tuoteväärennökset välittömästi ja globaalisti. Tavoitteenamme on pelastaa ihmishenkiä, yhteiskuntia ja suojata sekä tuotemerkkien tuloja että valtioiden verotuloja. TrueMed on ensimmäinen väärennösten tunnistamisratkaisu, joka havaitsee väärennetyt paketit, suojavarusteet, pillerit sekä jauheet tehokasta tekoäly- ja konenäköpohjaista alustaa hyödyntäen. TrueMed muuttaa jokaisen matkapuhelimen väärennöksiä tunnistavaksi skanneriksi. TrueMed on perustettu vuonna 2019 ja sillä on toimipisteet Helsingissä ja Palo Altossa Yhdysvalloissa. Lue lisää www.truemedinc.com

