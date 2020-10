October 07, 2020 04:15 ET

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Styrelsen för Electra föreslår utdelning för 2019

Styrelsen för Electra Gruppen AB har beslutat föreslå en utdelning till aktieägarna på 2,25 kronor per aktie

för räkenskapsåret 2019. Utdelning är villkorad av ett godkännande av en extra bolagsstämma som förväntas

hållas under november månad. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske vid ett senare tillfälle.

Vidare föreslår styrelsen att bolaget, utöver det utdelningsförslag som kommer att presenteras inför den ordinarie

årsstämman 2021 avseende räkenskapsåret 2020, lämnar en extra utdelning om 1,00 kronor per aktie. Detta förslag

är villkorat av ett godkännande på årsstämman den 27 april 2021.

Styrelsen beslutade i maj 2020 att, som en konsekvens av den då rådande osäkerheten kring Covid-19 och dess

effekter, dra tillbaka förslaget till årsstämman om utdelning för räkenskapsåret 2019. Styrelsen valde att försäkra

sig om att bolaget skulle vara så väl rustat som möjlig och med oinskränkt handlingsfrihet för eventuella utmaningar

som inte kunde uteslutas uppstå i spåren av pandemin. Styrelsen öppnade också för att under hösten återkomma

med en kallelse till extra bolagsstämma för att, om förutsättningarna medgav, besluta om utdelning.

”Med det starka andra kvartal som bolaget presenterade i rapporten den 20 augusti och en fortsatt god

försäljningsutveckling under det tredje kvartalet gör styrelsen nu bedömningen att en utdelning för 2019 är möjlig

att verkställa. Styrelsens förslag om 2,25 kronor per aktie ska ses i relation till det ursprungliga förslaget om 3,25

kronor per aktie. Vi gör, med avseende på att pandemin fortfarande pågår i vårt samhälle och globalt, bedömningen

att en viss återhållsamhet i utdelningens storlek är motiverad. Vi fortsätter att följa utvecklingen av pandemin och

dess eventuella effekter på vår affär med stor noggrannhet, säger Peter Elving, styrelseordförande i Electra Gruppen AB (publ).

En kallelse kommer att publiceras i god tid inför den extra bolagsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-584 59, mobil 070-52 584 59

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054

Electra är verksamt inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept för butikskedjor,

som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och webblösningar i kombination

med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin

verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterad på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2020 kl. 10.15.

