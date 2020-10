Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 7.10.2020 klo 12.15 (CEST)

Savosolar ryhtyy julkaisemaan liiketoimintakatsaukset ensimmäiseltä ja kolmannelta kvartaalilta

Savosolar julkaisee jatkossa liiketoimintakatsaukset jaksoilta tammi-maaliskuu ja tammi-syyskuu puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi. Yhtiö julkaisee ensimmäisen liiketoimintakatsauksen, joka sisältää keskeiset taloudelliset tiedot ajalta tammi-syyskuu 2020, 26.10.2020.

Yhtiön taloudellisten raporttien julkistamisaikataulu vuodelle 2021 julkaistaan 23.10.2020 yhtiön verkkosivuilla.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com



