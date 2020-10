Les entreprises et les cadres délaissent les compagnies aériennes commerciales au profit de l'aviation privée



Augmentation de 49 % de l'intérêt manifesté par les entreprises pendant la pandémie de COVID-19

Le lancement de l'adhésion Dynamic Corporate Membership (Adhésion d'entreprise dynamique) offre aux entreprises un avantage économique pour une solution de déplacement sûre et fiable



LONDRES, 07 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, la première et l'unique compagnie mondiale d'aviation d'affaires, lance aujourd'hui sa nouvelle adhésion appelée Dynamic Corporate Membership pour les entreprises, offrant une suite complète de solutions de voyage flexibles pour les entreprises et les cadres du monde entier.

L'impact de la pandémie de COVID-19 redéfinit le paysage mondial de l'aviation et accélère plusieurs tendances :

Les entreprises font de plus en plus voyager par avion des équipes entières vers de nombreux sites à travers le monde afin d'assurer la continuité des activités. Une étude menée au sein de l'industrie indique que 31 % des entreprises américaines développent leur utilisation de l'aviation privée pour les voyages d'affaires* ;

VistaJet a connu une hausse de 49 % de l'intérêt des entreprises à l'échelle mondiale depuis le début de la pandémie ;

Les États-Unis mènent l'afflux de demandes des entreprises pour VistaJet, représentant plus de 41 % de l'intérêt ;

Selon les rapports de l'industrie**, la demande pour les compagnies aériennes commerciales aux États-Unis est en baisse de 50 % en glissement annuel en raison des horaires incertains et limités actuellement proposés, tandis que l'aviation d'affaires affiche une hausse de 86 % par rapport à 2019 ;

Les sociétés technologiques sont en tête des réservations d'entreprise, compte tenu de la croissance de l'industrie depuis février et des perspectives positives de croissance future ;

Au cours de la même période, VistaJet a enregistré une croissance rapide de la demande de vols long-courriers : le pourcentage de vols de 5 heures a augmenté de 44 % en glissement annuel au cours des 6 derniers mois et 11 % des vols VistaJet ont duré plus de 8 heures ;

Les trajets aériens les plus populaires de VistaJet ont été entre le Royaume-Uni et la France, les États-Unis et la Chine, et le Royaume-Uni et l'Italie au cours des 6 derniers mois.



Les besoins des entreprises évoluent rapidement, nécessitant une accessibilité 24 h/24 et 7 j/7 et une flexibilité maximale dans leurs exigences de déplacement, ainsi que des protocoles de sécurité améliorés. VistaJet a écouté les demandes des entreprises clientes lors de la conception de sa nouvelle adhésion Dynamic Corporate Membership.

Pour aider les entreprises et les organisations du monde entier à se connecter et à relancer l'économie malgré une insécurité accrue sur le marché, la nouvelle adhésion Dynamic Corporate Membership offre :

Des solutions rapides et flexibles pour les voyages d'affaires : adhésion en une journée, possibilité de payer en retard, heures de vol illimitées, disponibilité garantie d'avions supplémentaires pour demander deux avions en même temps et en double vol ou pour disposer d'un avion en attente ;

Une logistique de voyage rationalisée avec un gestionnaire de vols VistaJet dédié basé au siège social de l'entreprise ;

Une réduction de l'exposition au COVID-19 avec une hôtesse de cabine dédiée qui effectue uniquement des vols pour la société ;

Un accès à 187 pays avec la flotte de plus de 70 avions de VistaJet, proposant des vols régionaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, y compris des vols intérieurs en Inde ;

Une option intégrée de réduction et de compensation du carbone, pour des vols entièrement vérifiés et respectueux de l'environnement.



Ian Moore, directeur commercial de VistaJet, a déclaré : « L'impact du COVID-19 sur la disponibilité des vols commerciaux est évident et l'aviation d'affaires répond à la demande urgente de se connecter à l'échelle mondiale. Avec l'adhésion Dynamic Corporate Membership, nous voulons offrir aux entreprises une flexibilité maximale avec un engagement minimal, car nous reconnaissons le besoin de solutions plus sûres et plus fiables alors que les entreprises cherchent à reconstruire leurs activités pour l'avenir. »

