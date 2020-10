Korporasi dan para eksekutif lebih memilih penerbangan swasta ketimbang maskapai komersial



Peningkatan minat korporasi sebesar 49% selama pandemi COVID-19

Peluncuran Dynamic Corporate Membership menawarkan solusi perjalanan yang hemat, aman, dan andal bagi korporasi



LONDON, Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, perusahaan penerbangan global pertama dan satu-satunya, hari ini meluncurkan Dynamic Corporate Membership untuk korporasi, menawarkan serangkaian solusi perjalanan yang fleksibel bagi para pebisnis dan eksekutif ke seluruh penjuru dunia.

Pandemi COVID-19 memunculkan berbagai inovasi dalam industri penerbangan global dan mempercepat beberapa tren:

Perusahaan perlu menerbangkan beragam tim ke berbagai lokasi di seluruh dunia untuk memastikan keberlanjutan bisnis mereka — berdasarkan penelitian industri, 31% dari perusahaan A.S. semakin sering menggunakan maskapai penerbangan swasta untuk perjalanan bisnis*;

VistaJet mengalami lonjakan minat korporasi sebesar 49% di seluruh dunia sejak awal pandemi;

A.S. mendorong arus permintaan korporasi VistaJet dengan minat sebesar 41%;

Berdasarkan laporan industri**, permintaan maskapai komersial di A.S. menurun sebesar 50% dibandingkan tahun sebelumnya karena jadwal penerbangan yang tidak pasti dan terbatas, sedangkan penerbangan bisnis berada di besaran 86% dibandingkan tahun 2019;

Perusahaan teknologi mendorong pemesanan korporasi dan meningkatkan perkembangan industri tersebut sejak bulan Februari, dengan perkembangan yang menjanjikan di masa mendatang;

Pada periode yang sama, VistaJet mencatat pertumbuhan permintaan yang pesat pada rute jarak jauh: persentase penerbangan berdurasi di atas 5 jam meningkat sebesar 44% dibandingkan 6 bulan terakhir pada tahun sebelumnya dan 11% dari jumlah penerbangan VistaJet berdurasi lebih dari 8 jam;

Dalam 6 bulan terakhir, rute penerbangan VistaJet yang paling populer adalah dari Inggris menuju Prancis, A.S. menuju Tiongkok, dan Inggris menuju Italia.



Kebutuhan korporasi berubah drastis. Kini mereka memerlukan aksesibilitas 24/7, fleksibilitas persyaratan penerbangan yang maksimal, serta protokol keselamatan yang ditingkatkan. VistaJet mendengarkan permintaan klien korporasi sebelum mendesain Dynamic Corporate Membership yang baru.

Agar bisnis dan organisasi di seluruh dunia dapat terhubung dan memulai kembali ekonomi dalam situasi pasar yang semakin tidak stabil, Dynamic Corporate Membership menawarkan:

Solusi perjalanan bisnis yang cepat dan fleksibel: pendaftaran keanggotaan dalam satu hari, opsi pembayaran berdasarkan area, jam terbang tak terbatas, serta jaminan ketersediaan pesawat tambahan untuk meminta dua pesawat sekaligus, dua penerbangan, atau pesawat yang terus siaga;

Penyederhanaan logistik perjalanan berkat adanya manajer penerbangan VistaJet yang berbasis di lokasi kantor pusat korporasi berdiri;

Pengurangan risiko paparan COVID-19 karena Pramugari Kabin hanya terbang pada rute perjalanan perusahaan tersebut;

Akses ke 187 negara menggunakan armada VistaJet yang terdiri lebih dari 70 pesawat, dengan rute regional di Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, dan Asia, termasuk penerbangan domestik di India;

Pengurangan karbon terintegrasi dan opsi penyeimbangan karbon untuk penerbangan berkelanjutan yang sepenuhnya diaudit sekaligus ramah lingkungan.



Ian Moore, Chief Commercial Officer, VistaJet mengungkapkan: “Dampak COVID-19 terhadap ketersediaan penerbangan komersial begitu signifikan, sedangkan permintaan mendesak akan penerbangan bisnis agar terhubung dengan seluruh dunia semakin meningkat. Dynamic Corporate Membership menawarkan fleksibilitas maksimal dengan komitmen minimal bagi berbagai perusahaan, karena kami menyadari bahwa perusahaan membutuhkan solusi yang lebih aman dan andal untuk membangun kembali bisnisnya di masa mendatang.”

Tentang VistaJet

VistaJet adalah perusahaan penerbangan bisnis pertama dan satu-satunya. Dengan lebih dari 70 armada pesawat jet bisnis berwarna perak dan merah, VistaJet telah menerbangkan berbagai klien korporasi, pemerintahan, maupun swasta ke 187 negara, mencakup 96% bagian dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2004 dan menjadi pelopor dalam model bisnis inovatif, saat pelanggan dapat mengakses seluruh armada hanya dengan membayar sejumlah jam terbangnya, bebas dari tanggung jawab maupun risiko aset yang terkait dengan kepemilikan pesawat. Keanggotaan Program khas VistaJet menawarkan langganan jam terbang pesawat yang dapat dipesan terlebih dahulu pada rute menengah dan jarak jauh, kapan saja, ke mana saja.

VistaJet adalah bagian dari Vista Global Holding — ekosistem penerbangan swasta pertama di dunia yang mengintegrasikan portofolio unik perusahaan dengan solusi ringan aset untuk mencakup seluruh aspek utama dalam industri penerbangan bisnis.

Informasi dan berita selengkapnya mengenai VistaJet ada di vistajet.com

VistaJet Limited adalah maskapai Eropa yang mengoperasikan pesawat teregistrasi 9H berdasarkan Sertifikat Operator Udara Malta No. MT-17, dan memiliki badan hukum di Malta dengan Nomor Perusahaan C 55231. VistaJet US Inc. adalah pialang sewa transportasi udara yang tidak mengoperasikan pesawat. Anak perusahaan VistaJet bukanlah maskapai penerbangan langsung A.S. Pesawat yang dimiliki oleh VistaJet dan terdaftar di A.S. dioperasikan oleh maskapai A.S. berlisensi sah, termasuk XOJET Aviation LLC.

