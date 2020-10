Empresas e executivos recorrem à aviação executiva em lugar de empresas aéreas comerciais

Aumento de 49% na participação societária durante a pandemia de COVID-19

O lançamento da Dynamic Corporate Membership oferece valor econômico às empresas, proporcionando uma solução de viagem segura e confiável



LONDRES, Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A VistaJet, a primeira e única empresa global de aviação executiva, lança hoje sua nova Dynamic Corporate Membership para corporações, oferecendo um conjunto completo de soluções flexíveis de viagens para empresas e executivos em todo o mundo.

O impacto da pandemia de COVID-19 está redefinindo o panorama global da aviação e acelerando várias tendências:

As empresas estão cada vez mais transportando por avião equipes inteiras para vários locais ao redor do mundo para garantir a continuidade dos negócios — pesquisas da indústria indicam que 31% das empresas norte-americanas estão expandindo o uso da aviação executiva para viagens de negócios*.

VistaJet observou um aumento de 49% na participação societária em todo o mundo desde o início da pandemia;

Os EUA estão impulsionando o influxo da demanda corporativa pela VistaJet, representando mais de 41% do interesse;

De acordo com os relatórios da indústria**, a demanda por empresas aéreas comerciais nos EUA diminuiu 50% em relação ao ano anterior devido ao agendamento incerto e limitado atual, enquanto a aviação executiva está tendo um nível de 86% em relação a 2019;

As empresas de tecnologia estão impulsionando as reservas corporativas, dado o crescimento da indústria desde fevereiro e as perspectivas positivas para o crescimento futuro;

No mesmo período, a VistaJet registrou um rápido crescimento na demanda por rotas de longo curso: a porcentagem de voos com mais de 5 horas aumentou 44% A/A nos últimos 6 meses e 11% dos voos da VistaJet tiveram mais de 8 horas de duração;

As rotas de voo mais populares da VistaJet foram entre Reino Unido e França, EUA e China, e Reino Unido e Itália nos últimos 6 meses.



As empresas estão tendo mudanças rápidas de necessidades, exigindo acessibilidade 24/7 e máxima flexibilidade nos seus requisitos de viagem, bem como protocolos de segurança aprimorados. A VistaJet atendeu as necessidades dos clientes corporativos ao projetar sua nova Dynamic Corporate Membership.

Para apoiar empresas e organizações em todo o mundo a se conectarem e reiniciarem a economia em meio à maior insegurança do mercado, a nova Dynamic Corporate Membership oferece:

Velocidade e flexibilidade nas soluções de viagens de negócios: inscrição em um dia, opção de pagamento atrasado, horas de voo ilimitadas, disponibilidade garantida de aeronaves adicionais, solicitação de duas aeronaves ao mesmo tempo, voo duplo ou aeronaves em standby;

Logística simplificada de viagens com um gerente de voo dedicado da VistaJet com base na própria sede da empresa;

Redução da exposição à COVID-19 com uma Comissária de Bordo exclusiva para viagens da empresa;

Acesso a 187 países com a frota da VistaJet de mais de 70 aeronaves, com voos regionais na América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia, incluindo voos domésticos dentro da Índia;

Uma opção integrada de redução e compensação de carbono, em voos totalmente auditados e ambientalmente sustentáveis.



Ian Moore, Diretor Comercial da VistaJet, disse: “O impacto que a COVID-19 está tendo na disponibilidade de voos comerciais é evidente e a aviação executiva está atendendo a demanda urgente de conexão global. Com a Dynamic Corporate Membership, oferecemos às empresas a máxima flexibilidade com o mínimo de comprometimento, pois reconhecemos a necessidade de soluções mais seguras e confiáveis à medida que as empresas buscam reconstruir seus negócios para o futuro”

Informação

Sobre a VistaJet

A VistaJet é a primeira e única empresa global de aviação executiva. Com sua frota de mais de 70 jatos executivos prata e vermelho, a VistaJet transportou corporações, governos e clientes privados para 187 países, cobrindo 96% do mundo. Fundada em 2004, a empresa foi pioneira num modelo de negócio inovador em que os clientes têm acesso a uma frota inteira, pagando apenas pelas horas de voo, sem as responsabilidades e os riscos patrimoniais associados à propriedade das aeronaves. O Programa exclusivo que VistaJet oferece aos clientes consiste em uma assinatura personalizada de horas de voo em sua frota de jatos de médio e longo alcance, para viajar a qualquer hora, em qualquer lugar.

A VistaJet faz parte da Vista Global Holding – o primeiro ecossistema de aviação executiva do mundo, com um portfólio exclusivo de empresas que oferecem soluções asset light para cobrir todos os aspectos fundamentais da aviação executiva.

Mais informações e notícias da VistaJet em vistajet.com

A VistaJet Limited é uma empresa aérea europeia que opera aeronaves 9H registradas sob seu Certificado de Operador Aéreo Maltês No. MT-17, e incorporada em Malta com o Número de Empresa C 55231. VistaJetUS Inc. é uma corretora de fretamento aéreo que não opera aeronaves. As subsidiárias da VistaJet não são transportadoras diretas dos EUA. As aeronaves de propriedade da VistaJet registradas nos EUA são operadas por transportadoras aéreas dos EUA devidamente licenciadas, inclusive a XOJET Aviation LLC.

