企业和高管从商业航空公司转向私人航空



新冠肺炎全球疫情期间企业使用意向增长49%

Dynamic企业会员的推出为企业提供了安全可靠出行解决方案的经济价值



伦敦, Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 首家也是唯一一家全球商务航空公司VistaJet今天面向公司推出了新的Dynamic企业会员计划，为世界各地的企业和高管提供全套灵活的旅行解决方案。

新冠肺炎疫情的影响正在重新界定全球航空格局并加快了以下几个趋势的发展：

企业正越来越多地将整个团队派往世界各地的多个地方，以确保业务连续性——行业研究报告显示，31%的美国公司在其商务旅行中正在加大采用私人航空服务*；

自疫情爆发以来，全球范围内的企业对VistaJet服务的使用意向激增49%；

美国市场推动着对VistaJet服务的企业需求迅猛增长，在全部意向中占41%以上；

根据行业报告**，由于目前航班安排的不确定性和局限性，美国商业航空公司的需求量同比下降了50%，而商务航空的航班量达到了2019年水平的86%；

由于科技行业自2月份以来保持增长且未来增长呈现乐观预期，该行业的公司正在推动企业航空预订的增长；

同一时期，VistaJet的长途航线需求快速增加：5小时以上航班占比在过去6个月中同比增加了44%，而VistaJet的航班中有11%的航程超过8小时；

过去6个月，VistaJet最受欢迎的是英法、美中以及英意之间的航线。



各企业的需求正在迅速发生变化，提出全天候可用且具有最大灵活性的交通要求，以及进一步加强安全协议。VistaJet在设计其新的Dynamic企业会员计划时听取了企业客户的要求。

在市场不稳定性加剧的情况下，为支持世界各地企业和组织的交通联系并重新启动经济，新的Dynamic企业会员计划提供：

商务旅行解决方案的速度和灵活性：会员在一天内完成注册，可选择逾期付款，不限飞行小时数，对同时需要两架飞机、双次飞行或需要待命飞机的请求确保提供可用飞机；

VistaJet总部设立专门负责的航班经理，简化旅行物流；

专职客舱乘务员只负责本公司的航班，减少了新冠病毒感染风险；

VistaJet的机队包括超过70架飞机，可飞往187个国家，在北美、欧洲、中东和亚洲设有支线航班，包括印度境内的国内航班；

综合碳减排和碳抵消选项，实现经全面审计并实现环境可持续性的飞行服务。



VistaJet首席商务官Ian Moore表示：“新冠疫情对商业航班可用性的影响显而易见，而商务航空服务正在对全球交通联系的迫切需求做出响应。通过Dynamic企业会员计划，我们希望能让企业以最小的承诺实现最大的灵活性，因为我们认识到企业在面向未来寻求业务重建的过程中，需要更安全、更可靠的解决方案。”

资讯

Jennifer Farquhar | VistaJet | press@vistajet.com

关于VistaJet

VistaJet是首家也是仅有的一家全球商务航空公司。VistaJet拥有70多架银红相间的公务喷气式飞机，为企业、政府和私人客户提供通达187个国家的服务，覆盖全球96%的地区。创办于2004年的这家公司率先推出了一种创新型的商业模式，可以让客户使用整个机队，并按飞行时长计费，无需承担飞机产权相关的责任及资产风险。加入VistaJet标志性计划的会员客户可获得该公司中长程喷气机机队飞行时数的定制订购服务，随时飞往世界任何地方。

VistaJet是Vista Global Holding集团旗下企业。该集团是全球第一个私人航空生态系统，通过将众多独特企业整合在一起，提供轻资产解决方案，覆盖商务航空所有重要领域的服务。

关于VistaJet的更多信息和资讯，请访问 vistajet.com

VistaJet Limited是一家欧洲航空公司，根据马耳他航空运营许可证第MT-17号运营9H注册飞机。该公司在马耳他注册，公司注册号为C 55231。VistaJet US Inc.是一家包机经纪公司，并不从事飞机运营。VistaJet子公司不是美国的航空公司。由VistaJet所有并在美国注册的飞机均由持有相关执照的美国航空公司运营，包括XOJET Aviation LLC。

* https://privatejetcardcomparisons.com/2020/09/23/new-survey-provides-bullish-outlook-for-fall-private-jet-travel /

** https://flightaware.com/news/article/Aviation-Stats-Update-September-22-2020/1492