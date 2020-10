QUÉBEC, 07 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



Au total, 943 ventes ont été réalisées au cours du mois de septembre 2020, ce qui représente une nouvelle hausse spectaculaire de 72 % par rapport au même mois l’an dernier. Il s’agit également de la plus forte croissance d’activité jamais enregistrée pour la région, toutes périodes confondues.

« Les inscriptions en vigueur de propriétés unifamiliales ont chuté de presque la moitié en 12 mois, dans un contexte de progression historique du nombre de transactions. Ainsi, le marché de Québec est passé d’un mode de reprise lente à celui de croissance accélérée, et ce, dans tous les secteurs », remarque Charles Brant, directeur de l’analyse du marché à l’APCIQ.

Variation des ventes par secteur

La périphérie nord s’est encore démarquée des deux autres grands secteurs de la RMR de Québec en septembre, alors que les transactions y ont plus que doublé comparativement au même mois l’an dernier (108 ventes).

La Rive-Sud de Québec a également connu une progression impressionnante du nombre de transactions, soit une hausse de 78 % (187 ventes).

L’intensification de l’activité a été tout aussi exceptionnelle dans l’agglomération de Québec, soit de 66 %, à 648 transactions.



Statistiques par catégories de propriétés

Les ventes de copropriétés ont doublé en septembre par rapport à la même période l’an passé, avec un niveau de transactions de 251 unités.

Dans le segment des plex de deux à cinq logements, les ventes ont augmenté d’un niveau remarquable de 71 %. Les inscriptions en vigueur étaient en baisse de 36 %, à 411 unités contre 641 un an auparavant.

Les ventes d’unifamiliales se sont elles aussi très fortement accrues avec une progression de 64 % par rapport à septembre 2019, avec 621 transactions. Le délai de vente moyen est descendu à 106 jours en septembre, soit 19 de moins que l’année dernière. Au cours du mois, on dénombrait 2 463 inscriptions en vigueur contre 4 551 en septembre 2019 (-46 %).



Au chapitre des prix

Toujours à l’échelle de la RMR, le prix médian des unifamiliales a réalisé un bond de 9 % par rapport à septembre 2019, pour s’établir à 282 500 $. Une telle variation de prix n’avait jamais été enregistrée pour cette période depuis 2010.

Le prix médian des copropriétés a pour sa part progressé de 7 % au mois de septembre, avec la moitié des transactions réalisées à plus de 201 500 $.

Nombre de propriétés à vendre

En septembre, on dénombrait 4 732 inscriptions résidentielles en vigueur dans la RMR de Québec, soit un niveau inférieur de 37 % à celui enregistré au même mois l’an dernier.

Cette contraction particulièrement marquée s’explique par une accélération exceptionnelle de la croissance des ventes depuis le début de l’année et une baisse des nouvelles inscriptions.

Pour accéder à tous les tableaux de statistiques du mois de septembre et du cumulatif 2020, cliquez ici.

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 13 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec et des bureaux administratifs à Montréal et possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos de Centris

La Société Centris offre aux intervenants du secteur de l’immobilier l’accès à des données immobilières et à une vaste gamme d’outils technologiques. Les outils Centris sont entre autres utilisés par près de 14 000 courtiers immobiliers. Centris opère aussi Centris.ca , le site immobilier le plus visité au Québec.

