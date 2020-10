TORONTO, 07 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Futurpreneur Canada a annoncé aujourd’hui le lancement de huit prix Cap sur ma nouvelle entreprise RBC, assortis chacun d’un montant de 10 000 $. Ces prix seront remis chaque année à différent-e-s jeunes entrepreneur-e-s en herbe qui participeront à la nouvelle série élargie de trois ateliers numériques Cap sur mes affaires, puis élaboreront et présenteront un plan d’affaires complet, accompagné de flux de trésorerie.



Lancée en 2017, la série d’ateliers Cap sur mes affaires est financée par la Fondation RBC, en appui à l’initiative Objectif avenir RBC (il s’agit d’un engagement de 500 millions de dollars visant à outiller les jeunes du Canada pour les emplois de demain). Cette série d’ateliers a déjà permis à plus de 1 800 jeunes entrepreneur-e-s en herbe de tout le Canada d’acquérir les compétences, la confiance et les connaissances nécessaires au lancement d’une entreprise et d’élaborer un plan d’affaires prêt à être présenté ainsi que des flux de trésorerie réalistes en s’appuyant sur l’expertise des conseiller-ère-s en affaires de Futurpreneur.

Au début de la pandémie de COVID-19, Futurpreneur a décidé de continuer à soutenir les futur-e-s entrepreneur-e-s en transformant les ateliers en personne en une offre numérique, favorisant ainsi une plus grande participation à l’échelle nationale.

Aujourd’hui, outre le lancement des prix Cap sur ma nouvelle entreprise financés par RBC, Futurpreneur élargit encore son programme numérique gratuit en ajoutant un nouvel atelier d’introduction, Cap sur mon idée d’entreprise. Celui-ci aidera les entrepreneur-e-s à l’étape de l’idéation à déterminer ce qui fait une entreprise viable, avant de procéder à l’apprentissage des notions fondamentales liées à l’élaboration d’un plan d’affaires réussi et de flux de trésorerie réalistes. Cette nouvelle série sera lancée le 6 octobre 2020. Les participant-e-s peuvent visiter la page Cap sur mes affaires pour s’inscrire aux prochains ateliers prévus.

« La série Cap sur mes affaires constitue notre programme préalable au lancement d’entreprise le plus recherché. Elle fournit aux nouveaux et nouvelles entrepreneur-e-s les compétences essentielles pour transformer une idée commerciale viable en un plan d’affaires solide et une entreprise prospère », a expliqué Charles Finley, chef de l’expérience client, Futurpreneur Canada. « Grâce à RBC, ces nouveaux prix importants, combinés à notre offre numérique élargie, nous permettront d’attirer encore plus de jeunes propriétaires d’entreprise en herbe, ce qui contribuera à favoriser la résilience économique des collectivités, grandes et petites, à l’échelle du pays. »

Afin d’encourager un écosystème d’entrepreneuriat jeunesse plus diversifié au Canada, les huit prix qui suivent, d’une valeur de 10 000 $ chacun, seront offerts chaque année aux participant-e-s admissibles :

six Prix jeune entrepreneur-e, destinés aux entrepreneur-e-s de 18 à 29 ans;

un Prix de l’entrepreneur-e noir-e de demain, remis à un-e entrepreneur-e noir-e de 18 à 39 ans;

un Prix de l’entrepreneur-e de demain, remis à un-e entrepreneur-e de 18 à 39 ans.



« Le succès des jeunes entrepreneur-e-s est inhérent à la réussite du Canada. Leurs entreprises contribuent non seulement à consolider notre économie, mais elles motivent et incitent également d’autres jeunes à poursuivre la voie de l’entrepreneuriat pour occuper un emploi significatif », a déclaré Mark Beckles, directeur général principal, Innovation et stratégie jeunesse chez RBC. « C’est le but que poursuit RBC avec son initiative Objectif avenir. Grâce à notre soutien aux nouveaux prix Futurpreneur et à l’élargissement de la série d’ateliers, nous espérons doter encore plus de futur-e-s entrepreneur-e-s des compétences nécessaires pour créer et lancer des entreprises prospères. »

Pour poser leur candidature à l’un des prix Cap sur ma nouvelle entreprise RBC, les participant-e-s qui assisteront aux ateliers Cap sur mon plan d’affaires et Cap sur mes flux de trésorerie avant la fin du mois de mars 2021 devront préparer, peaufiner et présenter un plan d’affaires et des flux de trésorerie complets avant la fin du mois de mai 2021. Les gagnant-e-s seront annoncé-e-s en juin 2021.

À propos de Futurpreneur Canada

Futurpreneur Canada alimente les passions entrepreneuriales des jeunes Canadiennes et Canadiens depuis 1996. Il est le seul organisme national sans but lucratif à fournir du financement, du mentorat et des ressources aux jeunes de 18 à 39 ans qui aspirent à devenir entrepreneur-e-s. Dans toutes les provinces et tous les territoires, plus de 13 000 jeunes entrepreneur-e-s ont réussi à lancer leur entreprise avec l’aide de Futurpreneur Canada. Leurs petites entreprises contribuent à la prospérité économique inclusive de toutes les collectivités canadiennes, d’un océan à l’autre du pays.

Futurpreneur est membre fondateur de l’Alliance des jeunes entrepreneur-e-s du G20, représentant du Canada au sein du réseau Youth Business International et hôte de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Canada.

