Jutlander Bank opjusterer forventningerne til årets resultat før skat til 200-235 mio. kr.

I bankens selskabsmeddelelse nr. 8/2020 af 1. maj 2020 blev forventningerne til resultatet før skat for 2020 nedjusteret til 175-225 mio. kr. som følge af COVID-19 situationen, herunder de negative reaktioner på finansmarkederne. I bankens halvårsrapport for 2020, der blev offentliggjort den 17. august 2020, blev disse resultatforventninger fastholdt.

De foreløbige regnskabstal for 3. kvartal 2020 viser, at bankens netto rente- og gebyrindtægter samt omkostninger ligger inden for forventningerne.

Banken har endnu ikke registreret nogen væsentlige tab som følge af COVID-19 situationen. Pr. 30. juni 2020 foretog banken et ledelsesmæssigt skøn på 41 mio. kr., der er udgiftsført og reserveret til potentielle kredittab på bankens erhvervs- og privatkunder relateret til usikkerheden vedrørende COVID-19 situationen. Da der i efteråret er sket en stigning i smittetilfældene, som har betydet øget usikkerhed om de samfundsøkonomiske forhold, vil bankens ledelsesmæssige skøn pr. 30. september 2020 blive forøget i niveauet 20 mio. kr., og dermed vil bankens nedskrivninger blive højere end forventet for 3. kvartal 2020.

Den fortsat positive udvikling på de finansielle markeder i 3. kvartal 2020 har derimod betydet højere kursreguleringer end forventet.

Samlet betyder udviklingen i 3. kvartal 2020 samt forventningerne til 4. kvartal 2020, at banken opjusterer med 25 mio. kr. fra det nederste spænd af intervallet og samtidig indsnævres spændet til 35 mio. kr.

Bankens periodemeddelelse for 1. januar - 30. september 2020 offentliggøres som planlagt den 9. november 2020.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800.

